歐都納連八年獲體育推手獎 實至名歸

教育部體育署昨日(25) 舉行「110年體育推手獎」頒獎典禮，歐都納今年第8度榮獲「體育推手獎」推展類-金質獎的殊榮。主辦單位邀請副總統賴清德蒞臨頒獎，歐都納由協理湯宏智代表領獎。歐都納一向秉持著「以社會公益與環境保護」為使命，長期推廣臺灣戶外運動的發展，也期待台灣的登山風氣能持續，並讓國民擁有正確的戶外活動觀念。湯協理表示，未來將秉持初衷，以更大的熱情持續努力推廣台灣體育文化，讓「登山安全」與「環境永續」的思維持續發酵。

歐都納股份有限公司成立於1975年，為全方位戶外休閒活動品牌，長期提供大眾健康優質的產品，多年來善用企業資源，積極辦理或贊助水上、登山等戶外運動，在疫情趨緩的2021年，鼓勵民眾走入戶外，登上山林呼吸新鮮空氣，提升身體免疫力，保持健康好心情，期以企業的力量帶動並回饋社會，給予積極向上的能量！

歐都納協理湯宏智與獎盃合影。圖/歐都納提供

連續十餘年舉辦「歐都納無痕山林全民親山日」

歐都納對環境保育的推廣亦不遺餘力，本著「親近山更要愛山」的理念，自2008年起連續舉辦「歐都納無痕山林全民親山日」活動，自開辦以來累積逾20萬人報名參與。此項活動於疫情間停辦兩屆，將在2022年3月份重磅回歸。本屆報名十分踴躍，期望藉由登山活動教育民眾登山不留痕跡環境保育理念。另外，自2011年至今已辦理十餘年的「玩登小百岳」活動，目前亦累積超過11萬認證人數，可見國人對山林的熱情不受疫情打擊。

創造台灣第一支「完攀世界七大洲最高峰攀登隊」

歐都納創造台灣第一支完攀世界七大洲最高峰攀登隊，於2006-2009年成功完攀世界七大洲最高峰。2010年提出「挑戰全球14座八千米巨峰攀登計畫」，幫助台灣持續在國際登山舞台發光發熱。自2014年起舉辦「歐都納八千米同學會」高海拔攀登訓練營，推廣更安全、專業的探險精神，鼓勵年輕一代的登山家跨出舒適圈，傳遞勇氣，扎根未來。

探勘及出版「五大山脈」專書

2006-2010年贊助中華民國山難救助協會，完成「台灣山岳探勘~五大山脈縱走」計畫，蒐集台灣五大山脈登山資訊，於2015年由旗下歐都納戶外體育基金會自費出版「五大山脈」專書，義賣收入全數捐予「中華民國山難救助協會」。2018年3月接手日月潭特色遊學中心(原光明國小廢校活化轉型)對外經營，設置「歐都納戶外山野勇氣館」，提供多元戶外探險體驗服務！

今年為歐都納46周年慶，除持續推動戶外運動，更以愛地球、守護環境為出發，共同響應守護地球資源的重要觀念，讓山林永存，讓台灣的美麗風景一直延續下去。