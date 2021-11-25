彰化圓夢行善團感恩節捐贈療育復健輔具 送愛家扶慢飛天使

今年在疫情警戒期間成立的「彰化縣圓夢行善團」為響應11月至12月的國際兒童人權日（11/20）及國際身障日（12/3），今天（25日）感恩節特別前往彰化家扶發展學園關懷慢飛天使，並捐贈家扶這群身心障礙兒童所需的各項輔具及療育復健器材，當天並舉行捐贈儀式，彰化縣圓夢行善團籌備主委陳有財陳秀美伉儷、籌備委員楊金象、楊淑卿伉儷、施萬益伉儷、林銘桓伉儷、李澤庸伉儷、黃文正等及育達慈善會會長陳玉雪、家扶基金會董事蕭文龍皆到場一起共襄公益捐贈。

彰化縣圓夢行善團感恩節當天特前往彰化家扶發展學園捐贈療育復健輔具與器材，關懷慢飛天使的學習成長。圖／彰化家扶提供

彰化縣圓夢行善團籌備會主委陳有財表示，該會有感於復健輔具對特殊需求兒童訓練的重要，因此，特別號召會員集資捐贈38萬元的輔具器材，包含復健型電動跑步機2台、彈波餵食椅小型2台、可傾斜式擺位椅3台、前推式助行器2台、趴式站立架3台、後仰式站立架2台、特製輪椅桌板3張等，可運用於身障幼童復健治療及課程學習擺位增進服務量能，希望藉著此批輔具及療育復健器材的引進使用，改善家扶發展學園內各項早療器材之不足及進行汰舊換新，讓身障幼童的療育黃金期能獲得最佳的照顧。

彰化縣圓夢行善團感恩節當天特前往彰化家扶發展學園捐贈療育復健輔具與器材，關懷慢飛天使的學習成長。圖／彰化家扶提供

捐贈活動中，彰化家扶發展學園並向與會來賓介紹學園的發展與受贈輔具的說明，讓捐贈單位更了解園生復健過程，幫助慢飛兒童「坐得穩」、「站得好」、「走出去」，見證充滿愛心有意義的一刻。

家扶基金會董事蕭文龍（圖右二）代表頒贈感謝狀給彰化縣圓夢行善團籌備會主委陳有財（圖右），感謝他們對慢飛天使的寒冬送暖與關懷，圖左二為彰化家扶發展學園主任王震光。圖／彰化家扶提供

家扶基金會董事蕭文龍也特別代表家扶總會感謝彰化縣圓夢行善團籌備會在這感恩節日帶給彰化家扶這群身心障礙幼童溫暖及超前療育的設施設備，相信家扶發展學園有了這套設備後，將可讓身障孩子在幼齡早療黃金期獲得最好的照顧與教養。

彰化家扶發展學園主任王震光說，慢飛天使的成長比起一般孩子更辛苦，生活上會有許多挑戰和挫折，發展和學習上的緩慢格外需要社會大眾的接受支持與陪伴，非常感謝彰化縣圓夢行善團及育達慈善會在歲末寒冬的感恩節前來關懷家扶慢飛天使，並呼籲社會大眾發揮愛心響應家扶基金會「數位捐款助貧童，愛心更無ㄒㄧㄢˋ」，一起挹注投資家扶兒，共創無窮世代，每日節省10塊錢，每月就能以300元捐款幫助身心障礙的慢飛天使上學接受各項療育與教學，該學園捐款郵政劃撥帳號為22453851，戶名「彰化家扶發展學園」，期待大家共同以愛與溫暖營造慢飛天使成長之路。