愛爾麗公益演唱會 吳宗憲、炎亞綸現身相挺防疫英雄

知名醫美集團愛爾麗11月20日在台南市立文化中心舉辦公益演唱會，邀集吳宗憲、李千娜、炎亞綸等大咖演唱，星光熠熠。特別的是，藝人不走星光大道，把紅毯留給軍警消等第 一線防疫英雄，進場接受觀眾喝采。會中除捐贈 價值3,500萬元的6輛高端救護車，吳宗憲帶領眾 星演唱「真心英雄」，感謝防疫人員的付出，氣氛溫馨感人。

愛爾麗集團總裁常如山感謝第一線抗疫英雄在防疫期間守護台灣。圖／愛爾麗集團提供

相挺醫護警消 大咖獻藝愛常在

愛爾麗總裁常如山說：「愛就是永不止息」，台灣防疫成績，全球囑目，特別以公益音樂會的方式來嘉慰防疫英雄。會中特別捐贈高達3,500萬元6輛高端救護車、1輛子宮抹片巡迴車及50到200萬元等獎助學金、慰問金、破案獎金，給消防、警察、醫護、學校及弱勢等單位，感謝第一線抗疫英雄在防疫期間守護台灣。

公益演唱會特別邀請第一線防疫人員進場觀看。圖／愛爾麗集團提供 公益演唱會中捐贈獎助金等給防疫相關單位。圖／愛爾麗集團提供

愛爾麗集團「愛常在－愛爾麗之夜」公益演唱會，11月20日晚間7時在臺南市文化中心演藝廳開唱，有綜藝天王吳宗憲、新科金鐘獎得主炎亞綸、唐從聖、施孝榮、李千娜、家家、周子寒及鹿希派等大咖獻藝，邀請國軍、消防、警察、醫護等上千名第一線防疫人員進場觀看，全場兩千名民眾簡直嗨爆。

紅毯星光大道 迎接防疫英雄

活動於下午5時30分舉行星光大道，國軍儀隊開場，引領陸海空官兵弟兄進場。嘉義縣、花蓮縣、新竹縣、屏東縣、澎湖縣等消防局長，以及南市消防局、警察局等局長、一級幹部走上紅毯，接受群眾喝采。內政部長徐國勇則壓軸登場。

公益演唱會以星光大道迎接防疫英雄。圖／愛爾麗集團提供

徐國勇表示，感謝愛爾麗集團對於防疫出錢出力，單單救護車等公益車輛就多達30多部，其中受益最多就是內政部，對警察、消防等前線單位貢獻良多。演唱會從公益、文化等角度來看，都 有很大幫助，特別感謝能把盈餘用來回饋社會，投身公益。

洋溢歡樂氣氛 藝人合唱表達感謝

活動主持人由模仿天王唐從聖擔任，主持風格逗趣幽默，全場笑聲不斷。綜藝天王吳宗憲開場演唱「愛．無限」勁爆組曲，帶領全場氣氛嗨不停，炎亞綸、施孝榮、李千娜等人輪番上台。吳宗憲最後則壓軸登場，帶領表演嘉賓上台合唱 「真心英雄」，將氣氛帶入最高潮，齊唱滿滿感動以及對英雄防疫人員的感謝。

綜藝天王吳宗憲帶領表演嘉賓合唱歌曲表達感謝之意。圖／愛爾麗集團提供