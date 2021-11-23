鄭市長戮力推動! 桃園女力揚眉

華文界首度盛事 桃園智慧城市女力高峰會亮眼

桃園市政府資訊科技局今（23）日假「桃園青年創意聚落 興光堡壘」舉辦「智慧城市推動會宣示記者會」與「女力高峰座談會」，宣示啟動智慧城市建設的多元觀點，並強化建立桃園與國際、與產業的智慧城市女力連結，會中透過遴聘11位來自不同地區的國內外傑出女性加入桃園市智慧城市推動委員會，結合科技電信、永續能源、政策經濟、媒體新創領域，豐富桃園智慧城市建設的觀點。

鄭文燦指出六年前上任市長後便致力實現兩性政策的4個目標，包括性別平等、兩性平權、保護女性、培養女力。

記者會中由桃園市長鄭文燦頒發「智慧城市推動會」委員聘書予比利時微電子研究中心何玫玲、艾司摩爾劉伯玲、緯創資通鍾嘉欣、戴爾科技戴令徽、奇異公司王珮馨、台中精機黃怡穎、清大特聘教授游萃蓉、爾亞品牌教練顧問公司鄭夙雅、巨思文化陳素蘭委員，而台灣IBM總經理高璐華委員，由IBM諮詢企業轉型服務大中華區副總裁李郁靜代理受領。鄭文燦表示蔡總統以「數位國家、智慧島嶼」的政策綱領，在數位基盤、數位創新、數位治理與數位包容的四大主軸，帶領台灣的產業創新，而桃園以「好用、有感、可複製」為目標，發展智慧城市，並從智慧治理、智慧產業、智慧生活等三大面向，以解決市民生活需求為導向，提出130項解決方案，將新興資訊科技融入城市治理，另外鄭市長也以桃園市市民卡、環境監測與智能路燈三大亮點為例，說明桃園的智慧城市建設，運用資通訊與新技術提升城市治理效能，鄭市長指出，「在資訊競賽的表現看來，女生的成績很好，看不出性別數位落差」 ，他指出示目前桃園市政府各局處首長中，有一半是由女性出任，顯見女性的能力完全不亞於男性!而桃園推動「She Smart City」更希望從多元觀點融入桃園的城市建設，讓數位包容的觀點向下扎根。

桃園市政府資訊科技局長余宛如 (右二)與傑出女力代表一起座談敞言。

桃園市政府資訊科技局長余宛如表示，「透過以女性視角檢視城市的建設，讓桃園重新探索新的可能性」，她強調桃園的智慧城市邁向下一階段，希望更為包容。在「智慧城市 IT x 智慧思維」的座談中，她也分享桃園為發展韌性城市，在今年的疫情波動中，運用防疫科技協助第一線防疫人員減少接觸，以及協助市民朋友減少日常生活的衝擊。余局長指出性別在數位治理中扮演著多元包容，以及增加城市韌性的角色，希望今天的記者會與座談會是個開始，從「Smart Taoyuan」到「She Smart Taoyuan」，讓桃園同步進行資訊教育扎根，余局長說今年10月資科局與台灣IBM辦理「資訊女力扎根」系列活動，針對國高中生、大專校院學生與教師辦理3場線上課程，吸引超過200人報名，其中7成參與者為女性，可見桃園的資訊女力已從教育，到與國際、與產業串連，預告12月8日更將舉辦「女力國際論壇」，與國內外智慧城市重磅講者進行線上對話，藉以打出桃園資訊女力培力品牌。