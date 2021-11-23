Canon攜手知名攝影師京太郎 共同重視海洋生態保育

全球光學影像領導品牌Canon長期致力於海洋生態維護，有鑑於此，Canon此次攜手知名水下攝影師兼潛水教練—京太郎(Kyo Liu)，以「藍色眼淚 看見海廢危機」為主題，在Canon 台北三創形象概念店和台南小西門法雅客藝廊打造為期近三個月的海洋保育攝影展，號召民眾一同正視海廢議題。

此次攝影展中海廢區的照片不單單只呈現海洋垃圾的景致，透過京太郎老師獨到的眼光和攝影角度，可看到與海廢「和平共存」的水中生物。展覽期間自即日起到2022/01/31，此外Canon也將於2021/12/11(六)於台北三創形象概念店舉辦海洋生態保育分享會，歡迎民眾可免費報名參加。

Canon「藍色眼淚 看見海廢危機」攝影展，現場將展演空間劃分為海洋生態和海廢現況兩大區，透過攝影師京太郎的鏡頭，除了可以欣賞台灣美輪美奐的水底世界外，走進另一空間即可看見雖為同樣的大海，但也潛藏著難以估計的海洋垃圾，藉由兩區對比與視覺衝擊的同時，期盼喚起大眾對於海洋環保議題的重視，並共同守護我們美麗的海洋，讓大海停止哭泣。

攝影師京太郎提到：「這些照片最觸動他內心的原因在於海中的小生命們並無法意識到周圍的海廢是人類對生存環境的危害，依然努力地生活著。但是很遺憾，我認為台灣海域的垃圾是撿不完的，因為時常還是可以聽到、看到有人將大海視作垃圾場。從源頭做起，減少塑膠垃圾是最有效的方法。」

Canon 多年來持續投入各項環境保護行動，邀請企業志工積極參與淨灘、蝴蝶保育、關燈一小時、低碳生活等活動，貫徹綠能環保並實踐『共生』( Kyosei ) 的企業理念，尤其在海洋環保議題上不遺餘力，也希望透過這次的攝影展邀請民眾一同來欣賞並引發內心的共鳴和感動。