冷卻及恆溫設備第一品牌 玉鼎電機 獲台中市金手獎

專業研發及生產塑膠周邊輔助設備領導品牌玉鼎電機實業有限公司於5日榮獲第20屆台中市金手獎殊榮，由市長盧秀燕親自公開表揚，執行長林鈺傑上台受頒。

盧市長表示，感謝各企業根留台中，在疫情衝擊之下仍逆勢成長脫穎而出，積極把握國際疫後商機，訂單滿載之餘更願回饋社會，均為一時之選，是台中產業界的典範企業！

不斷進步及導入最新管理系統 行銷全球

玉鼎電機自1981年成立自今已屆四十不惑之年，在最輝煌的時期得此殊榮更別具一番意義，林執行長表示，玉鼎電機秉持「以服務為初衷、以客戶為導向、共同創造雙贏」的理念，替客戶達成客製化的研發設計，並導入專案管理系統，即時掌握機台狀況，使產品發揮最大效益。自創立以來以公司品牌「YUTING」行銷歐美、中、日、東南亞、非、中東等海內外超過50個國家，可見其技術、品質、服務均受到各國客戶高度評價及愛戴！

升溫型模溫機。圖／業者提供

林執行長進一步表示，玉鼎電機40年專注研發及生產塑膠周邊輔助設備，並成功開發出水冷式冰水機、風冷式冰水機、水式溫度控制機、油式溫度控制機、水冷式冷風定型機、風冷式冷風定型機、冷風箱、工業除露機、密閉型冷卻水塔、水冷式冰水機組等設備。不僅如此，冰水機溫度精準可達±1°C、模溫機溫度精準可達±5°C、冷風定型機冷風溫度精準可達±1°C。為追求一流品質，這一路走來，玉鼎電機於1999年通過歐洲CE安全認證、2016年導入ISO9001完善管理制度，並取得模溫控制器、工業4.0遠距控制冰水機、電控箱小型冷風機等專利，使機台符合安全規定，更具競爭力！

大力落實企業社會責任 發展ESG永續發展

在落實企業社會責任方面，林執行長強調，未來玉鼎電機將持續致力於發展綠色科技，積極推動環境、社會、公司治理，並以永續發展為目標，在設備的應用上全部採用環保冷媒級開發全新變頻系列機型，帶頭為地球環境保護樹立良好典範。