苗栗就業中心蕭月純獲頒原曙獎傑出成就

以積極熱情的態度，扎根原鄉原住民族就業輔導，5年內服務超過630位原住民

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心就業服務員蕭月純，自95年進入苗栗就業中心南庄就業服務臺服務，以積極熱情的態度，扎根原鄉原住民族就業輔導工作超過15個年頭，本月19日獲頒原住民委員會第15屆原曙獎傑出成就獎-非原住民有功人士，實至名歸。

月純本身是頭份客家人，因嫁入有許多原住民人口與豐富文化的南庄鄉，從此愛上原住民文化；在105年至110年服務期間，結合原鄉的NGO團體及公部門等在地資源，開發僱用原住民廠商195家，提供854個就業機會，成功媒合原住民成功就業達630人，尤其南庄鄉地處偏遠，境內提供的工作機會有限，因此月純不辭辛勞往鄰近的鄉鎮開發就業機會，透過僱用獎助措施提升雇主僱用原住民意願，也靈活運用就業獎勵、跨域就業津貼及求職交通津貼等各項政府就業促進資源，順利協助原住民進入職場就業。

就業服務員蕭月純向民眾宣導就業資源。圖/勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

在南庄若想找工作，大家就會想到「蕭小姐或月純」，她儼然成為當地原住民就業窗口代名詞，深獲在地原住民信賴。月純為能提升本身就業服務專業度，不斷努力進修及參與研習課程，除持續精進自己的能力外，也考取就業服務乙級技術士證照，此次獲得原住民委員會頒發特別貢獻獎，月純表示未來將更努力提供原住民更專業及優質的服務。

桃竹苗分署長賴家仁表示，原鄉的就業服務因資源有限而面臨更多挑戰，月純的認真付出，不僅融入原住民生活，並積極運用政府資源提升雇主僱用意願及提供原住民就業協助，是所有就服人員的典範。桃竹苗分署未來也將結合在地資源，運用多元就業促進工具，提供專業就業服務，協助原住民進入職場就業。同時鼓勵有求才需求的企業雇主踴躍僱用原住民，想求職的原住民朋友可以上桃竹苗分署網站，或洽詢桃竹苗分署轄區內各就業中心。