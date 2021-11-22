簡文秀捐贈北教大2000萬元 創設「若竹菁英學苑」

國際知名聲樂家、同時亦為國立臺北教育大學傑出校友簡文秀教授為支持母校培育菁英學子，捐贈2,000萬元予北教大創辦「若竹菁英學苑」，今(22)日舉行捐贈暨揭牌儀式，教育部長潘文忠、立委蘇巧慧及多位文教、政商領域等重要貴賓皆蒞臨現場並表達祝賀之意。

立委蘇巧慧(左二起)、教育部長潘文忠、億光電子董事長葉寅夫、聲樂家簡文秀、臺北教育大學校長陳慶和與貴賓們共同為「若竹菁英學苑」揭幕。圖／億光文化基金會提供

「十年樹木、百年樹人」人才是國家之本，簡文秀教授說，她會走上聲樂之路要歸功於當年北教大教授張寶雲的啟蒙，而為了感念母校栽培，讓她走上歌唱家這條道路，且屢次在國際獲獎無數，因此現在就是回饋母校最佳時機。

除長期贊助學校各項活動，簡文秀教授心繫母校發展，還捐贈全彩LED顯示屏及全校LED燈具，更牽掛學弟妹未來。「若竹菁英學苑」優先針對藝術設計、文化創意、數位設計、運動競技等4大領域，培育具有潛能學生及延攬優秀師資，使他們能更有效率學習，且有優異表現。

臺北教育大學校長陳慶和表示，由於簡文秀教授持續不斷的努力，因此讓她的聲樂家生涯成就斐然，多年來榮獲國內外最高獎項及榮譽。她致力於慈善工作且投身公益數十年，長期於許多醫院、育幼院、安養院、慈善基金會及教育機構為慈善表演、捐款、捐贈物品，更不遺餘力協助年輕一代發展，是社會的典範，也是母校學弟校的好榜樣。

「若竹菁英學苑」特別注重學子品格教育，希望培育出如青竹恬淡、正直、自律、堅毅，具超然卻不傲然品格操守的菁英，以奉獻所學貢獻國家、關懷社會，並造福人群。期望能在簡文秀教授引領下，帶動更多社會賢達及公益人士，挹注更多資金與資源來茁壯學苑。