Relove公益傳愛捐贈三總醫師值班服，讓善循環持續發酵

女性呵護首選品牌Relove長期以來秉持落實社會回饋的精神，疫情期間為表達對醫師們的支持與肯定，對此，Relove於11月18日上午前往三軍總醫院針對一般醫學部醫師的需求，量身定做值班服，以捐贈值班服表達對醫師們的感謝，感謝前線醫護人員在疫情期間守護全國人民的健康。

Relove創辦至今，除了對產品品質的堅持外，更許下了回饋社會的願望，在疫情期間，先是以對醫護人員打氣而發起愛心健康餐盒企劃。再則是關懷弱勢，為關懷女性健康而捐贈品牌設計口罩2000個給婦女救援基金會，並推出「防疫菌菌走開公益組」，每售出一組即捐出5%給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。除此之外，聯合「社團法人中華民國新思維生命關懷發展協會」深入被社會忽視的角落，援助曾被棄養、虐待、流浪的毛孩們，除了定期資助外，更萌生建立「浪浪庇護園地」，希望能號召更多力量，讓這個地方更能築夢踏實，守護更多生命的幸福。

Relove社會公益的計不停歇，每年做公益的堅持，以實際行動並透過各項捐贈活動，結合正能量付出愛心，不僅關懷更是創造希望，讓我們一同將這份愛傳遞分享出去。

Relove官方網站:https://www.foreverrelove.com.tw/