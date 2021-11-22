歐都納無痕山林全民親山日 兩大主場熱烈報名中

受疫情影響，這兩年不能出國旅遊，更多人選擇進入山林換健康。同時，還可欣賞山川的壯闊，放鬆身心。依據國民健康局的資料估算，臺灣登山健行人口約有 500 萬人（佔總人口約 22%），且不斷的在提升當中。為了讓加入山林運動的山友們，都能在親近山林的同時，維持山林美好，歐都納無痕山林將在2022年的3月20日再次出發！

歐都納長年投入宣導「無痕山林」為環境永續盡力！自2008發起『無痕山林全民親山日』，累計至今超過20萬山友熱情支持。台灣防疫有成，明年有望解封，睽違兩年的『無痕山林全民親山日』，即將在2022年舉辦。報名資訊公開後，許多山友直呼：好期待！開放報名首日即吸引千名山友參加，也鼓勵喜愛登山的夥伴，把握報名機會，一同走進山林體驗健行的樂趣，更以行動守護及維持山林的美好。

2019年歐都納舉辦的無痕山林檔案照片。圖/歐都納提供

活動秉持防疫原則，以精緻化規模辦理，兩大主場台北中正山、台中聚興山，號召山友參加，超值報名方案受山友歡迎，最低報名費-超值A方案報名費600元，包含長袖排汗衫(市價1350元)、急速涼感運動巾，更推出登山必備的三節登山杖及防水多功能背包，共三種方案供山友選擇，更多資訊請上(https://reurl.cc/NZEVEe)查詢或伊貝特報名網(https://reurl.cc/6DerxM) 報名。