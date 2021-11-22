吳三玉與蔡春三共伴敬老餐會

吳三玉與蔡春三(水三)二位企業家以個人名義，於20日在潭西村舉辦敬老餐會，回饋地方父老點滴之恩，邀請立委蘇治芬，鄕長李明明，及潭西村父老兄弟姐妹一起參加感恩餐會。







吳三玉和蔡春三，與貴賓及地方鄕親合影。

董事長吳三玉及蔡春山董事長自少小離家，在外𡚒鬥多年，事業有成，有感於郷親對家人的互相協助，特別感恩在心，返鄉舉辦敬老餐會，除了感謝地方父老鄉親協助之情，也希望能帶給鄕親更多的幸福，如讚助成立潭面社區樂團等優良事件，以協助地方繁榮，幸福快樂。

蔡春山14歲時離鄉背井到北部，常常在夜深人靜，思念遠在家鄕媽媽，半夜躲在綿被內偷偷哭泣，思念父母的親情，化而為思鄕的父老鄉親，如今事業有成，與同村的吳三玉董事長共同舉辦敬老餐會，以回饋鄕親點滳之思。蔡春山在餐會中，高歌一曲：媽媽請你也保重，藉由這首表達在外浪子對母親長期思念，及感恩地方父老長期與至親的和諧相伴。

吳三玉60多年前，小時後家境貧窮，生活困難，不得已國小未畢業，隻身到北部發展，當時家裡只能給20元的生活費，到北部剩下12元，只好寄人籬下，過著檢廢去物做苦工生活，日子雖然很苦，又髒亂不堪，但生活還是要過，在逆境之下不低頭，靠專業努力不懈精神，日積月累創出一片天。目前雖然有小累積，仍不忘鄕親在他少年時在外出奮鬥時，對其家人的相互協助，特別感恩。與其同村蔡春山供同舉辦敬老餐會回饋父老鄉親，並在會中唱出流浪到台北的遊子心聲。



郷長李明明與潭西社區樂團合影。



潭西社區樂團，由蔡嘉榮發起並讃助資金、吳三玉鼎立讚助資金、林淑中老指導、楊宗訓領銜並指揮，在餐會上演奏。適逢郷長李明明參與餐會，因平常喜歡唱歌，一時心血來潮，點燃唱歌的熱情，被邀請上台配合演出高歌，首唱往事只能回味，得到鄉民的讚賞，高喊再來一首，自己也超夯，連續高歌，祝你幸福，幸福在這裡，再會港都等，展現歌藝並與鄕民打成一片，共同歡樂。



