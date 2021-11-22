CCSA育幼關懷協會呼籲聆聽失家兒心聲

每年有超過十萬名弱勢兒少，向衛福部申請生活補助，有近3萬名12-18歲的青少年，被迫提早打工，支撐自己和家人的生計，他們就在你我周圍，你發現了嗎？

他們透過字卡，無聲地揭露失去家庭支持的青少年的經歷，你聽見了嗎？韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅。劇中，每個人看似自願參與遊戲，但都有各自不得已的苦衷。現實生活中，也有一小群青少年，經歷家庭創傷，被迫提早長大苦撐生計。劇中一台詞「在這個世界裡，各位都是平等的存在，參加者以同樣的條件公平競爭。」其實，他們從沒有享受過所謂的平等，更別說公平競爭了。

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)希望透過這支短片，呼籲大眾重視這群比弱勢更弱勢的孩子。不只身心傷害需要修復，他們更因疫情深受其害，被裁員、減工減薪頻傳，有的休學，為換取更多打工時數；有的積欠租金，生活堪慮。低學歷、資歷，使他們普遍低薪資、高失業率。為了養活自己不得已選擇高風險的工作。面對誘惑時，更難保全自己，悲慘和貧窮不斷循環沒有終止。

有些被迫獨立打拚、無力求援的孩子，倖有CCSA社工陪伴與專業輔導。今年1月到9月提供了超過600萬元的補助款，946人次生活費、學費、租金、急難救助等。需要社會大眾用愛支持，幫助他們「教育脫貧」；就有機會翻轉人生。破碎的家庭，是他們手中的第一張牌﹔讓您的一票，給他們一張好牌！

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