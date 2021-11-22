銀髮中心伴72歲阿發伯開啟新職涯 走出喪妻之痛

「再怎麼親密的伴侶，總有一人會先行離去。」邁入高齡之後，照護伴侶成了絕大多數人都會遇到的生命課題，同時也是台灣勞工離開職場的一大主因。今年72歲的阿發伯為了照顧癱瘓的妻子辭去了原先營建廠的工作，在愛妻離世後，阿發伯瞬間陷入無所適從的低潮，女兒為了幫助父親轉移生活重心，建議他到勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心求職，希望父親能藉由重返職場走出傷痛。

初到銀髮中心的阿發伯，因脫離職場時間較長，加上不了解現在職場大環境的變化而不知如何開始求職，對於是否能順利找到工作也顯得沒自信。銀髮中心就服員分析了阿發伯的工作經歷及情況，認為阿發伯雖已年過七十，但因過去多從事勞力相關工作，體能狀況保持的相當良好，因此找出許多成功案例，鼓勵阿發伯一定能順利返回職場。阿發伯聽了以後信心大增，也表示自己對於工作領域並無設限，只要能盡快開始工作他都願意嘗試。

為了幫助阿發伯及早就業，就服員篩選了幾家急缺人手的友善銀髮廠商，並協助阿發伯了解職缺內容及聯絡面試時間，阿發伯也非常積極依約前往多家廠商面試，果然一週內便收到錄取電梯大樓清潔工作的好消息。「非常感謝銀髮中心這麼快就幫助年邁的我找到新工作，我很珍惜這樣的機會。」電話另一頭傳來阿發伯真誠的心聲，語氣更比求職前多了份開朗與活力。阿發伯就職後就服員仍常常與他聯絡關懷後續情況，發現阿發伯不但工作適應良好，還在新職場中找回從前的笑顏，連女兒也很替他開心。

銀髮人才資源中心余璦君主任表示，在高齡化與少子化的的雙重趨勢下，銀髮族因為家庭照顧暫別職場的情況越來越普遍。二度求職時，抱持著積極開放的心胸能為自己帶來更多的機會。銀髮中心透過「一案到底」的服務模式可以幫助分析個案狀況，提供生涯規劃諮詢，職缺媒合有政府把關也更有保障。歡迎有就業需求的銀髮族可上銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/ 查詢或電洽（02）7730-8878。