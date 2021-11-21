藝群醫美總裁王正坤受邀在皮膚科醫學年會演講

文/葉圳轍

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，今(21)日受邀在臺灣皮膚科醫學會第47屆年會以「FB臉書行銷技巧與醫院診所如何避免違法廣告」為題做線上英文演講時表示，醫美院所以5倍券過度廣告行銷，會被列為不正當方式宣傳而違反醫療法，將會被裁處5萬到25萬元的罰單，醫美院所要引以為鑑。

王正坤說，根據醫療法第86條，醫療院所不能以「優惠」、「折扣」、「送療程」等商業廣告手法來促銷，也就是所謂的其他不正當方式宣傳；醫療法第 86 條第 7 款「其他不正當方式」包含：「以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷之醫療廣告宣傳」。

藝群醫美集團總裁王正坤是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，已連續3年在長榮大學經營管理博士班授課「品牌管理與供應鏈管理」。

臺灣皮膚科醫學會第47屆年會今年採取線上方式舉辦，開設了數百堂課程，超過1萬名來自世界各國的醫師，於網路上線參加醫學研討會及課程。大會21日邀請王正坤以「FB臉書行銷技巧與醫院診所如何避免違法廣告」為題做專題演講。

王正坤表示，台灣常用的三大社群媒體平台是臉書(FB，Facebook)，IG(Instagram)與Line，醫師如不熟悉醫療廣告法規內容，會遭受違規廣告的處罰。



王正坤指出，臉書Facebook震撼宣布改名為Meta，表示臉書成為全球社群媒體龍頭之後，也隨著時代潮流精進，決定進入元宇宙(Metaverse)的市場，發展VR虛擬實境與AR擴增實境。臉書貼文的照片內容產生趣味與新鮮感時，就可以吸引眾人的目光，當臉書知名度升高，就會產生病毒式行銷(viral marketing)與擴散。要達到病毒式行銷必須包含良好規劃、觀眾熱心參與、網紅名人光環加持、低的進入障礙、有新聞價值、幽默與誘因等重要因素。

王正坤並且以該集團粉絲專頁的數據報告為例，臉書會定期產出數據報表，告訴臉書管理員關於每週到訪網頁的人數、行為等資料，然後產出績效分數，臉書貼文的攸關性得分越高(High Relevance Score)代表紛絲數量越多，粉絲黏著度越高。