「城美有愛音你自強」公益感恩音樂會 城美獅子會捐贈30萬社服基金

國際獅子會300E1區城美獅子會長期贊助及支持自強雅音樂團，從前(108)年起，就配合贊助自強雅音樂團做公益性質的演出，今(110)年邁入第三個年頭，城美獅子會吳惠芳會長更是隆重擴大辦理，在小港社教館演藝廳舉辦「城美有愛、音你自強」公益感恩音樂會，吳惠芳會長並代表城美獅子會捐贈自強雅音樂團社服基金20萬元。

城美獅子會由吳惠芳會長(左六)代表捐贈20萬社服基金予高雄市自強身障關懷協會，國際獅子會300E1區蘇英美總監(左七)及內閣團隊以及城美獅子會獅兄獅姐共同見證及合影。圖／城美獅子會提供

五年前，這群身障朋友克服了身體的障礙，成立了自強雅音合唱團，藉由不斷的練習，結合樂器、歌唱及舞蹈表演，勇敢的走入人群，五年來自強雅音合唱團走遍了安養中心、學校、監獄….等單位，各大活動也能看到他們受邀上台表演，音樂的表演讓他們獲得了自信，不僅將將音樂的歡樂帶給大家，也逐漸獲得外界的好評。

城美獅子會吳惠芳會長表示，希望自強雅音合唱團的朋友能克服自身的障礙，將音樂的歡樂帶給外界，城美獅子會將會是自強雅音合唱團的後盾，自強雅音樂合唱團每場精彩的演出，都是代表城美獅子會背後支持的力量。

300E1區蘇英美總監也率領區內閣蒞臨音樂會場為這群身障朋友加油打氣，蘇總監表示，300E1區今年的口號是「大愛之美，行善天下」，服務社會，關懷疾苦、扶弱濟困是獅子會的宗旨，300E1區會秉持著這個宗旨，做好各項社會服務活動。

此次音樂會結合了各界善心的力量，主辦單位為城美獅子會，協辦單位有：第二專區陳正誠主席，第五分區黃芸黎主席，高雄市華灣獅子會，觀亭診所，昶欣工業社，日進環境科技有限公司，泰祥工業股份有限公司，嘉珍客家菜，新興國際人力集團。贊助單位有：首創廣告股份有限公司、高冠贈品禮品有限公司、永宸聯合計帳士事務所、凌瑞蓮獅友、鄭震崇獅友等。