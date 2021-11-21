台中南天宮慶祝70周年宮慶 舉辦關公文化節秋季祈福祭典

台中南天宮關帝廟慶祝70周年宮慶，今（21日）舉辦「關公文化節秋祭祈福祭典暨桃園明聖經全民讀經祈福大典」，並頒發孝行楷模表揚大台中地區100所共160名國中小學生；除此之外，中華道教關聖帝君弘道協會顧問團與南天宮聯合並捐贈消防無線電器材予於消防隊。台中市市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、立法委員黃國書、議員何敏誠、議員李中、議員羅廷瑋、議員邱素貞、議員鄭功進、李麗華議員、市政顧問林霈涵、各里里長、及各校校長等眾多貴賓均親自到場參與活動。

出席台中南天宮70周年宮慶祈福祭典的貴賓。圖／許俊揚攝

台中市市長盧秀燕表示，台中南天宮發揚關聖帝君之五倫、五常及忠義精神，是香火鼎盛的地區信仰中心，且公益不落人後， 佈施白米、送愛心物資到偏鄉、捐款資助學校安裝冷氣等，受到市民肯定。台中南天宮主任委員吳光雄則說，台中南天宮70年來不間斷推動公益來為大家服務，未來仍會繼續送愛心，感謝所有信眾的支持與愛護，希望疫情趕快過去，大家盡快回到正常生活，祝福大家平安健康。

「全民讀誦桃園明聖經」邀請東區10所國中小100名學生，讀誦覺世真經及唱誦關公禮讚歌曲。圖／許俊揚攝

「全民讀誦桃園明聖經」邀請東區10所國中小100名學生，讀誦覺世真經及唱誦關公禮讚歌曲，一起為台灣祈福、為家人祈福消災讀經活動。為答謝感念傳承與祈福的力量，讀經績優學校計10所，每校頒發團體獎金1萬5,000元。同時為推動社會孝行風氣，進行孝感動天「孝行楷模表揚」或「品德兼優資格」者，各校推薦二名學生，共計 100所160位國中小學生獲孝行楷模表揚，國中共40位每位學生獎金2,000元，國小共120位每位學生獎金1,000元，以及關聖帝君獎狀乙幀。

台中南天宮頒發孝行楷模表揚大台中地區100所共160名國中小學生。圖／許俊揚攝

台中南天宮及中華道教關聖帝君弘道協會的顧問團與南天宮因常見消防人員不畏風雨救災、為民水火般的犧牲奉獻，基於「取之於公眾，用之於公眾」信念，聯合捐贈消防器材10台高級機敏無線電予消防局中港消防分隊，希望藉此有效提升消防工作執行效能，同時保障人民安全。

台中南天宮及中華道教關聖帝君弘道協會的顧問團聯合捐贈消防器材10台高級機敏無線電予消防局中港消防分隊。圖／許俊揚攝

每年宮慶，台中南天宮都會尊照古禮請法師現場進行請神儀式、鼓三嚴等，並請法師團隊帶領全民讀誦桃園明聖經、覺世真經、關聖帝君頌為全台灣人全面祈福國泰民安、風調雨順，同時為文昌加持。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。

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