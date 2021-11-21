鄭宏輝「打開新竹」轉動城市行銷力!

由民間發起的「打開新竹」，由下而上透過公民策展，目前開放超過70個城市秘境，志工熱烈招募中!

用盛會來轉動城市行銷漸漸成為顯學，世界城市品牌競逐，該如何結合地方文化特色與節慶五感體驗，有效行銷城市？打開新竹共同創辦人鄭宏輝日前邀請曾獲選全球最重要國際會議產業協會ICCA副會長集思會展事業群創辦人葉泰民執行長共同對談、分享節慶轉動城市行銷力。

新竹要如何成為一個「品牌」？

打開新竹共同創辦人鄭宏輝分享，新竹要如何成為一個「品牌」？成為一個眾人提到台灣會想到的國際城市？透過轉動城市行銷、向世界打開新竹，我和集思會展事業群創辦人葉泰民執行長共同分享各國轉譯地方文化特色的案例。新竹市以科技立足世界，但這座科技城其實有濃厚的人文底蘊，值得我們去細細探索，共譜「新竹學」。

打開新竹共同創辦人鄭宏輝分享，新竹市以科技立足世界，但這座科技城其實有濃厚的人文底蘊，值得我們去細細探索，共譜「新竹學」。圖/謝易晏

新竹是北台灣開發最早的城市，集豐富的歷史、文化跟工藝美學為一身，近40年來更成為台灣護國高科技產業重鎮，孕育許多世界級專業人才。打開新竹是一個全城市規模、由「下而上」的公民多點策展行動倡議，今年新竹取得英國總部授權，成為全球第47座、亞洲第5座舉辦Open House認證活動的城市。將於今年12月11～12日（六、日），限時48小時在大新竹區域，目前已打開超過70個新竹秘境，讓民眾一窺新竹不為人知的生活面貌。

鄭宏輝指出，打開新竹活動開放科技、文化與市民空間，熱門開放點像是國家重力基準站，打開位在新竹十八尖山的坑道口，過去為日本神風特攻隊存糧倉庫，現今則成為國際認證的重力觀測站，十八尖山一直是市民朋友休閒運動的好去處，因此許多民眾特別期待進去「防空洞」一探究竟。修繕中的或者新州屋也成為打開新竹的開放點之一，或者新州屋於1934年開業，起初於東門市場內主要販售日本進口的舶來品，是新竹的第一間百貨公司。越在地越國際，就像葉執行長所說的，一座城市最主要的元素就是「人」，城市行銷是立基於良好的城市建設上，我們也期待新竹市能透過打開新竹這場城市盛會，把新竹最在地的魅力分享給國際夥伴，打開新竹、轉動新竹！

打開新竹共同創辦人鄭宏輝(中)、集思會展事業群創辦人葉泰民執行長(左)、打開新竹共同創辦人中華國際會議展覽協會秘書長林冠文(右)。圖/謝易晏

集思會展事業群創辦人葉泰民執行長分享，國際上有許多知名的節慶活動都是由民間發起，而過往國際媒體提到台灣指標性的城市只會提到台北，如何將新竹富有文化底蘊及科技的城市特色行銷到國際，民間的力量是非常重要的。可以透過民間積極參與國際型活動，增加城市的能見度。

此外像是城市辦理國際級會議、獎勵旅遊等活動，就是連結海外旅客見證臺灣美好與知識經濟的橋樑。一個城市若能成功吸引國際會議前往召開，不僅可以獲得短期的經濟價值，更可因國際精英人士帶來的知識和機會，激發創新火花、帶動城市產業發展，吸引更多的創新活動與人才造訪甚至居留，行銷城市，同時真正帶動地方經濟發展。