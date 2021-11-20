桃園市國際兒童人權日 用愛守護兒少安權

桃園市長鄭文燦今（20）日上午前往風禾公園，出席「桃園市110年度國際兒童人權日活動」。近期因為疫情影響，兒少日常生活重心從學校轉移至家庭、社區，因此居家及社區安全更顯關鍵，每個兒少都應該在安全受保護的環境成長，但是每年仍有許多兒少遭受虐待或不當對待。根據內政部人口統計資料顯示，2020年與2019年相比，桃園人口數增加了19,770人，成為六都中人口增長最多的直轄市。隨著人口的成長，確保兒少安全更是打造桃園市成為宜居城市相當重要的一環，呼籲增強社會各界對「兒童權利公約」的認識和了解，以喚起社會大眾對「兒童權利」與「兒少安全」的關注。

桃園市長鄭文燦(圖中)20日出席「桃園市110年度國際兒童人權日活動」。圖／桃園市政府社會局提供

根據衛生福利部社會及家庭署統計《105年至109年兒少死因分齡數據資料》，每年有許多18歲以下兒少因各種意外事故死亡，可見日常生活中有許多潛在的風險影響兒少安全。為維護兒少安全，就兒少人身、居家、交通、校園、遊戲、水域、就業及網路等面向，鄭市長整合各單位資源共同推動《兒童安全實施方案》，逐步建構兒少安全健康環境，希望喚起社會大眾對兒少安全議題的重視。

為維護兒少安全，就兒少人身、居家、交通、校園、遊戲、水域、就業及網路等面向，桃園市長鄭文燦整合各單位資源共同推動《兒童安全實施方案》。圖／桃園市政府社會局提供

此次活動由桃園市長鄭文燦及社會局長鄭貴華帶領兒少安全大使奧運射擊甜心吳佳穎、百萬網紅「那對夫妻」京燁Kim、金鐘主持吳鳳、兒童發展專家王宏哲以及本市兒少代表共同宣示，期許將桃園市打造成能讓孩子安全健康成長的進步社會，使兒少充分發展，獲得全方位的照顧。另外，本次活動亦邀請本市第4屆兒少代表分享擔任兒少代表參與公共事務之經驗，講述兒少如何透過自身視角提供多元的政策建議，讓福利服務的規劃更貼近兒少需求，營造友善的成長環境！

為增進及培力兒少表意及發展，第5屆兒少代表選拔及相關服務將於年底推動，相關資訊請見社會局官方網站https://sab.tycg.gov.tw/