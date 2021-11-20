桃園安家實物銀行據點擴大照顧身障族群

桃園市長鄭文燦18日前往八德區，視察「北區身心障礙者社區資源中心實物銀行」時表示，市府在桃園市南、北區已設置2家實體實物銀行旗艦店，全市有20家實物銀行分行，其中專為身障朋友設計的實物銀行分行有4家，而北區身障者社資中心內的實物銀行是第3家實體實物銀行，主要可服務北桃園地區的弱勢朋友，即時供應食物、日用品、清潔用品或補給品，並安排社工提供個案輔導及客製化採購服務，近期市府將規劃於桃園文昌公園、中壢文化公園設置小型服務據點，希望擴大服務範圍，讓安家實物銀行服務更普及。

鄭市長擔任安家實物銀行一日店長，協助身障朋友挑選家庭及生活物資。

鄭文燦說，除了實物銀行，市府也推動多元實物給付措施，包含「愛心餐食計畫」結合轄內126家餐飲業者、超商及賣場參與熱食服務，共同協助弱勢家庭於生活困頓之際，以不同方式獲得物資、便當、早餐及麵食，有需求的市民朋友透過桃園市民卡APP，可即時查詢愛心餐食店家位置，並憑券至店家兌換餐食；此外，「實物代券」也結合7-11、OK超商及家樂福，讓大家兌換日常生活用品，目前市府正持續邀集更多商家投入，未來社會局也規劃以認證標章肯定友善商店的愛心，歡迎有愛心餐食需求的弱勢或身障家庭多加運用。除此鄭市長還擔任安家實物銀行一日店長，協助身障朋友挑選家庭及生活物資，包含：麵條、洗碗精、衛生紙、保暖被毯及營養補給品等，除了由北區身心障礙者社區資源中心媒合資源協助支付製作義肢費用外，這位身障朋友也經由社會局的身心障礙者自立生活支持服務，媒合「個人助理」協助其生活及社會參與，並在社工轉介下，透過安家實物銀行兌換物資，使其生活獲得協助。

社會局長鄭貴華表示，為照顧特殊物資需求個案，今（110）年起市府結合「社團法人中華安得烈慈善協會」針對嬰幼兒、長者或身心障礙等特殊營養補給需求的弱勢家戶，提供客製化物資，並透過「物資箱宅配到家」服務行動不便的身心障礙者。未來實物銀行社區分行將朝向1中心1實體物資銀行，由市民朋友自行選擇所需物資，並規劃由志工協助其領取，或讓弱勢家戶透過部分工時至實物銀行服務、換取物資，提供即時在地化服務。鄭局長補充說明，截至11月3日止，市府已提供愛心餐食券及實物代券共9,647張，安家實物箱共6,791箱，讓經濟弱勢家戶不為下一餐煩惱，也歡迎有意願捐贈物資的民眾、團體或公司，或有意願成為愛心餐食店家的業者，聯繫市府社會局社會救助科（電話：03-3350628），一起營造桃園成為幸福友善城市。