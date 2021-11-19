鄭宏輝突破同溫層 新竹街頭宣講四大公投

距離12月18日四大公投剩下不到一個月的時間，民進黨中執委鄭宏輝啟動「四個不同意，台灣更有力」新竹市街頭宣講，卯足全力正面迎戰公投。鄭宏輝表示，街頭宣講用最直接、最基本的方式與民眾面對面溝通，就是要突破同溫層，說明這次公投對台灣未來的影響。

鄭宏輝表示，街頭宣講有走入人群、突破同溫層的重要性，尤其是宣講過程遇到不少民眾好奇詢問：「現在是要投什麼？」其實還是有部分民眾不太清楚公投日在即、也不了解四大公投題目，更遑論知曉該如何投下選票。鄭宏輝也說，遇到許多支持的鄉親加油打氣，當然會遇到抱持不同意見的民眾，但是當面的理性溝通都是為了讓台灣更好，樂見真實的互動取代鍵盤誤導攻擊，促成更良好的公民社會。

鄭宏輝表示，街頭宣講用最直接、最基本的方式與民眾面對面溝通，就是要突破同溫層，說明這次公投對台灣未來的影響。圖/鄭宏輝辦公室提供

鄭宏輝表示，目前已在新竹市動物園、假日花市、東門商圈，以及竹蓮市場進行街頭宣講，獲得許多民眾支持，後續也將安排在十八尖山、波光市集、中正台夜市、清大夜市等持續進行宣講活動。除傳達執政黨的訴求、鼓勵民眾參與公民投票，鄭宏輝也關心受疫情衝擊的攤商店家，利用社群平台推廣攤商美食，邀請市民朋友多消費、力促經濟回溫。

鄭宏輝強調，公民投票是國民權利，會決定台灣未來、更會決定國家競爭力，民進黨將舉辦百場公投說明會，蔡英文總統、賴清德副總統與蘇貞昌院長皆親自上陣向民眾說明公投議題，鄭宏輝透過啟動新竹市公投街頭宣講，表示正面迎戰公投，需要中央和地方共同推動，不只由上而下發動說明會，地方也會全力支援中央。