桃榮服處舉辦全民防疫感恩榮民表揚活動

桃園榮服處攜手中華郵政「感恩榮民 郵您真好 桃園起飛」微電影首映迴響熱烈!

桃園市榮服處因應新冠肺炎疫情，今年9月1日起配合市政府及退輔會指導於辦公處所三樓開設COVID-19疫苗接種站，經統計迄今已逾數萬人次完成施打，為感謝相關團體及個人協助桃園榮服處提供榮民(眷)及市民有感又温馨的服務，並嘉勉天晟醫院專業醫護團隊、桃園榮服處及中壢區公所工作人員的辛勞付出，另對轄區內各里里長及桃園退伍軍人社團對防疫工作的宣導與支持，特於11月18日舉辦「全民防疫、感恩榮民」表揚活動；另為配合本次活動也安排桃園榮服處與桃園郵局合作拍攝的「感恩榮民、郵您真好、桃園起飛」微電影首映典禮。

此次活動計邀請市長鄭文燦、國防安全研究院董事長霍守業一級上將、前退輔會主委曾金陵上將、退輔會副主委李文忠、中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀、天晟醫院總院長陳志忠、中華民國退伍軍人協會理事長吳其樑、桃園市戰略協會理事長羅吉源、桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈、桃園市中央軍事院校校友會理事長蔡鋒等貴賓到場共襄盛舉，為防疫工作有功人員加油、打氣。

活動開始，首先由鄭市長、霍守業董事長、李文忠副主委、徐偉光處長、吳宏謀董事長、簡良璘副總經理、蔡季芬局長共同主持「感恩榮民、郵您真好、桃園起飛」微電影首映會開播典禮，影片中敘述榮民前輩們過往保國為民犧牲奉獻的偉大精神，桃園市榮服處也主動連結桃園郵局協助「關懷獨居榮民 」、「緊急事故通報」、「宣導防止詐騙」及「不定期捐贈愛心物資」等活動，以提升服務照顧品質。

鄭市長感謝及肯定桃園市榮服處、天晟醫院醫療團隊、中壢區公所團隊對於防疫工作的辛苦付出。圖/謝易晏

接下來，由鄭文燦市長及李文忠副主委分別頒奬表掦防疫有功人員代表共30人。鄭市長致詞表示，桃園市榮服處疫苗接種站由天晟醫院醫療團隊負責COVID-19疫苗施打，桃園市榮服處及中壢區公所團隊負責疫苗接種站各項行政支援及服務工作，各團隊表現十分優異及專業，對於防疫工作的辛苦付出，在此謹代表桃園市政府表達最誠摯的感謝及肯定。

李文忠副主委致詞表示，自今年五月國內首度爆發COVID-19社區感染，全台進入嚴格三級警戒，各縣市並配合政府政策全力執行防疫接種任務，輔導會基於國家防疫優先政策下，所有榮總醫療體系各醫院配合各項防疫工作，展現出醫療專業水準，善盡社會責任，對於防疫的貢獻功不可没。其中值得一提的是，桃園市榮服處基於配合國家防疫優先的政策，在桃園市政府及退輔會指導下籌劃開設疫苗接種站，不但主動規劃並提供場地、設施、人力、物資等，並將防疫視同作戰，展現「防疫滴水不漏」的精神，期間更主動積極服務榮民(眷)及市民施打COVID-19疫苗接種，共同為防疫盡一份心力。

桃園市榮服處「全民防疫、感恩榮民」表揚活動與會貴賓雲集。圖/桃園市榮服處提供

桃園市榮服處徐偉光處長感性的說，COVID-19疫苗接種是國家最重要的防疫政策之一，疫苗施打期間，榮服處全體同仁及榮欣志工們秉持支持政府防疫政策的前題下，上下一心，團結一致，克服各項困難，終能圓滿達成COVID-19疫苗接種站施打疫苗的任務，這當然也要感謝桃園地區退伍軍人社團、轄區各里里長們所做的防疫政策宣導及鼓勵榮民(眷) 疫苗接種，希藉由本次公開表揚活動，能讓社會大眾更肯定輔導會榮服處的功能及防疫人員的辛勞，期盼更加支持政府提升疫苗施打覆蓋率，讓國人盡早恢復以往正常生活。