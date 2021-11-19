遠雄人壽榮獲卓越保險評比「最佳企業社會責任獎」

遠雄人壽秉持保險以人為本的本質與初衷，積極回饋社會，致力為國人打造健康共好生活，今年以家照喘息服務、偏鄉關懷計劃，連續獲得AREA亞洲企業社會責任獎、TSAA永續目標行動獎等國內外CSR大獎，此次再榮獲《卓越雜誌》2021卓越保險評比非金控類組「最佳企業社會責任獎」，展現積極實踐永續經營，備受各界肯定。

今年共有13家保險業者獲獎，金管會保險局長施瓊華出席頒獎典禮於致詞時表示：「這兩年台灣歷經疫情挑戰，保險業積極發揮企業社會責任精神，提供保戶各項關懷措施，如保單紓困貸款協助民眾度過難關；今年太魯閣出軌事件，保險業整體理賠超過8億元，高雄城中城大火有5位罹難者家屬獲得微型保險給付，落實普惠金融的真義，充份展現保險善的力量。」另一位出席嘉賓商業發展研究院董事長許添財也期許保險業落實ESG，帶動善的循環，實現真正保險產業價值，並整合資源與多方傾聽，創造台灣更好的社會福利。

金管會保險局長施瓊華(左)參與頒獎盛會，對台灣保險業表示肯定，並與總經理趙學欣(右)合影。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽身為保險業的一份子，秉持助人精神積極促進社會共榮，總經理趙學欣表示：「無論是面對疫情或重大災難發生時，我們都把企業社會責任擺在第一位。面對全球企業積極追求永續經營趨勢，遠雄人壽不會缺席，持續聚焦環境、社會、公司治理三大面向，整合於公司經營策略，著重健康、低碳、共榮，攜手員工、合作夥伴、社區等，共同落實ESG永續發展。」在此前提下，遠雄人壽以提高國人保障為努力目標，滿足保戶生命週期的多元需求，積極推廣公益微型保險、小額終老保險，發揮「公平待客、同理用心」服務精神，讓弱勢、長者、身心障礙者皆能獲得基本保障，成為社會安定的力量。

此外，遠雄人壽連續三年推動家庭照顧者喘息服務，幫助家照者透過參與藝術工作坊課程，勇敢向前，找出生命出口。遠雄愛不落偏鄉關懷計畫，致力攜手專業年輕mentors，引導、鼓勵偏校學童學習，培養未來競爭力。為擴大公益影響力，遠雄人壽逐步從個人、家庭、社會延展到環境友善，今年首度產學結盟屏科大專業團隊開展ESG，推動「守護億隻鴞」環保生態計劃，打造以貓頭鷹為首的永續生態鏈，連結永續生態、無毒生產與健康生活，以三生一體的方式帶動社區產業及偏鄉經濟發展，同時減緩因氣候變遷對環境造成的損害。

2021卓越保險評比貼近民眾的聲音，採網路票選方式，依據整體品牌形象、服務品質、永續經營、專業能力、數位金融、滿足客戶需求、企業社會責任、產品創新創意等關鍵指標做出評選，委託公正第三方閱傳媒民調中心進行分析，以各指標回答人次計算交叉分析，了解保險在台灣民眾心目中的想法，再加入專家學者加權評比，遠雄人壽在「最佳企業社會責任」評選中名列前茅，獲得高度肯定，矢志成為最具品牌影響力的保險公司。