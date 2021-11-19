陽明海運獲第14屆TCSA台灣企業永續肯定

獲頒「台灣永續企業績優奬」及「企業永續報告/運輸業-銅奬」

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2021 TCSA台灣企業永續獎」於(11/17)舉辦頒獎典禮，陽明海運股份有限公司於今年首次參加評比，分別在「永續綜合績效類」及「永續報告類」榮獲「台灣永續企業績優奬」及「企業永續報告/運輸業-銅奬」，並由陽明海運何行政長秀綺代表領獎。

陽明海運持續落實環境保護、社會公益與公司治理，自2012年起即每年定期透過企業社會責任報告書揭露公司ESG各項永續政策與作為，而本次參與之TCSA台灣企業永續獎已連續舉辦14年，透過競賽帶動台灣企業全面性關注企業社會責任與永續議題，由超過800位專家學者與志工組成之評審團進行公平、公正、公開之評選作業，廣獲企業與社會各界回響，陽明海運榮獲企業永續報告/運輸業銅獎，代表ESG資訊揭露的完整性及可信度受到肯定。

同時為結合企業發展願景以呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，陽明海運設立專責之永續發展小組推動永續政策；在環境保護議題上，除碳排放強度在2020年相較2008年基期已降低56.91%，提前達成國際海事組織IMO設定之2030減排40%目標外，陽明海運亦承諾將在2025年前達成降低碳排強度至60%目標；同時在公司治理議題持續精進，推動董事會績效評估與強化法遵及誠信經營理念，並積極發揮企業影響力，拓展海事專門學校產學合作範疇深化海勤人員培育、加入運動企業行列提升員工健康意識與活力、更透過旗下文化基金會結合基隆海港歷史特色深入推廣海洋文教育，朝員工關懷與社會共榮之目標邁進。相關永續策略與陽明海運貨櫃運輸本業密切連結且展現具體成效於公司營運表現，故亦獲得本屆TCSA永續企業績優獎之肯定。

第14屆TCSA台灣企業永續獎報名參賽企業達329家，顯示各界對於永續議題與該獎項之重視，而陽明海運未來仍將著重貨櫃運輸本業之核心競爭力，推動各項有利節能減排、海洋生態保育之永續措施，並持續強化公司治理與財務績效改善，達成企業與社會共榮發展之目標。