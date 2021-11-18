繪本《小杰的神奇之旅》推廣愛鄉教育

臺灣成為全球COVID-19防疫資優生，出國旅行的限制帶動臺灣在地親子深度旅行，卻少有從孩子觀點出發的旅遊書，去反映孩子對家鄉的好奇和呈現孩子眼中的家鄉樣貌。

結合108新課綱推動的跨領域學習，鼓勵孩子從小認識家鄉，佛光山佛陀紀念館、未來親子學習平台小天下出版社合作策劃出版《小杰的神奇之旅》，邀請大樹各級學校校長共同編審，大樹文史協會、佛光山文教基金會共同審訂。今(18)日在台北舉辦新書發表會，除主辦單位遠見天下文化創辦人高希均教授、王力行發行人、佛光山如常法師、未來親子學習平台社長許耀雲出席，特別邀請高雄市政府觀光局專門委員陳傑軒、知名主播詹慶齡、兒童文學作家方素珍、勝宏集團副董事長蔡璧玉、大樹文史協會理事長許美鳳以及人氣Youtuber李大豐等多位名人到場支持，希望透過繪本讓孩子認同家鄉和土地，也希望能吸引更多人走訪大樹。

《小杰的神奇之旅》新書發表會所有致詞貴賓一起合照，(左起)未來親子學習平台社長許耀雲、兒童文學作家方素珍、知名主播詹慶齡、勝宏集團副董事長蔡璧玉、佛光山文教基金會執行長如常法師、遠見天下文化創辦人高希均、發行人王力行、高雄觀光局專委陳傑軒、大樹文史協會理事長許美鳳、人氣Youtuber李大豐。

在地深旅行 愛鄉教育 《小杰的神奇之旅》實踐108課綱教育新趨勢

繪本從小男生小杰的眼光出發，利用暑假認識媽媽的故鄉——高雄大樹的「三寶」：佛光山、鳳梨和玉荷包、好山好水，度過一個充實又神奇的假期。透過有趣且富有知識的繪本導覽，孩子可以認識佛光山佛陀紀念館、大樹地名的傳說和祭典文化、鳳梨與玉荷包的好滋味、曹公圳和竹寮取水站的水道歷史、美麗的高屏舊鐵橋、傳統的瓦窯藝術及古厝導覽。

繪本總策劃、佛光山佛陀紀念館館長如常法師說明，這本書邀請了大樹各級學校的校長、多位在地文史工作者一同編纂，最主要的目標是希望大家來到大樹，不要只到佛光山，其實大樹有著無處不在的自然生態、人文物產，而這些都栩栩如生地收攏進《小杰的神奇之旅》之中，既知性又感性地呈現最美好的大樹。

高雄市政府觀光局專門委員陳傑軒則表示，佛光山各項活動都對大樹地區、高雄地區帶來很多觀光契機，透過這本書跟著佛光山和小杰，看見了高雄大樹區的魅力，這是一本很好的旅遊書，歡迎大家可以帶著這本書一起到高雄觀光。

繪本紮根鄉土教育 吸引多位名人到場支持

繪本呈現大樹區豐富的自然生態、物產、人文資源；也能從大樹看世界，培養愛鄉、包容萬物的胸懷，建立對家鄉及社會的歸屬感。遠見天下文化創辦人高希均表示，對於小天下出版社能與佛光山出版一本屬於兒童的繪本感到非常開心，有別以往的書籍，本書從孩子的視角出發，用故事情境帶孩子探索在地，將佛光山座落的大樹地區所擁有的美好風土民情、自然生態與人文資源充分展現，能讓孩子認識在地、也能做為外地人前往大樹旅行的最佳指引。

遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授（左）與佛光山文教基金會執行長暨佛陀紀念館館長如常法師（右）致詞。圖／業者提供

知名主播、節目主持人詹慶齡表示，走訪過世界各地，採訪過如此多人，其實閱讀習慣是成就一個人的關鍵因素，遇到一本好書，就好比推開世界的門。透過繪本閱讀啟蒙，讓孩子從認識自己家鄉開始，慢慢地拓展自己的心靈跟眼界，展開更廣闊的生命之旅。

而知名兒童文學作家方素珍則認為，兒童文學繪本重要的是要從「兒童本位」出發，本書透過深入淺出、圖文並茂的表現方式，不但能吸引孩子的目光，更能讓鄉土教育紮根，連大人都大開眼界。勝宏集團蔡璧玉副董事長分享，這本書有著神奇的吸引力，可以從這本書去體會佛光山對大樹區的用心。

經過多位嘉賓的分享，在地的大樹文史協會理事長許美鳳則分享，大樹有許多景點、歷史，團隊花了許多時間挑出最適合做為代表的景點，希望能講出最在地的故事。

而身為高雄新住民，英國籍臺灣女婿，同時也是人氣Youtuber李大豐，特別現身表示自己住在高雄，卻從來都不知道大樹有這麼多豐富物產與景點，第一次到大樹對於鳳梨長在土裡感到非常驚訝，特別感謝這本書的出版，讓他更認識高雄、更了解大樹，希望疫情穩定後，大家可以來南部一起看看漂亮的景點。

未來親子小天下出版社李黨總編輯則透露，《小杰的神奇之旅》的編輯初衷是希望更多人認識大樹、在地孩子認識家鄉，編輯過程中大家一心一意朝著目標前進，最終出版一本令人感到驕傲的好書。而李總編輯也透露明年三月也會出版英文版，讓更多到佛光山參拜的國際旅人能夠因為這繪本而駐足大樹。

從大樹看世界 在世界的舞台點亮大樹

《小杰的神奇之旅》11月初已經在2021佛光山國際書展公開亮相，獲得極大迴響。期待藉由臺灣在地故事繪本，預計將於明年春天發行英文版，除了讓臺灣新生代認識自己的土地，大樹區的孩子未來站在世界舞台上時，也更能驕傲、大聲地說：「我來自臺灣，我來自高雄，歡迎來到大樹！」