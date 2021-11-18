遠雄人壽攜手果陀劇團 演繹家照者生命故事

推動喘息服務，首度開辦藝術工作坊，呼籲重視家照議題

據行政院國發會報告顯示，全台65歲以上人口已占總人口16.07%，其中北市高齡人口高達18.8%、近7%有需長照的家人，不僅是六都中老最快的城市，「雙老家庭」的照顧困境亟需受關注。遠雄人壽體察家照者所需，連續三年推動家庭照顧者喘息服務，今年首度於臺北市開辦「藝術工作坊」，透過臺北市政府社會局及北市四區家支中心(台北市婦女新知協會、健順養護中心、立心慈善基金會及士林靈糧堂)響應，邀請25位家庭照顧參與，日前於誠品松菸展演廳舉辦「家」舞台劇成果展演，產官學界貴賓包含立法委員鍾佳濱、台北市家庭照顧者關懷協會李孟芬理事長，亦為實踐大學家庭研究與兒童發展學系助理教授、臺北市政府社會局亦派員到場支持，顯見各界對家照議題的關注和重視。

面對遽增的失能、失智家庭，家庭照顧者照顧年數短則幾個月，長者甚達30年以上；照顧分工則因家庭資源、照顧價值觀、家人關係等因素，導致「家家有本難唸的經」！「家」舞台劇孕育自15週的藝術課程，不僅融合戲劇、彩繪、音樂及園藝等多元輔療，協助家照者將無法抒發的情緒以沉浸式表演自然釋放，更以替代人力時數補助，讓辛苦的家照者跳脫困境、看見自己的需求，進而透過表演帶來自信與成就感。劇情緊扣家庭照顧問題，融入長照2.0、多世代與手足照顧等議題，劇後更邀約楊櫻茹導演、台灣戲劇復原力協會理事長張志豪及學員與觀眾一同對話，透過產官學界聯手，以戲劇的感染和影響力呼籲民眾同理及重視。

家庭照顧者透過「家」舞台劇演繹自身故事，以戲劇形式倡議長照及家照議題。圖／遠雄提供

遠雄人壽「喘口氣。給力」家照者喘息服務持續提供家照者支持力量，不僅獲傑出公關獎「企業社會責任獎」、TSAA台灣永續行動獎「金」獎殊榮，顯見遠雄人壽對家照者的深度服務已廣獲認同，遠雄人壽總經理趙學欣表示：「家是許多幸福和美善的發源地，家庭照顧者默默支撐起每個家庭，如同保險業提供充份的保障守護每個人的家庭和健康！期盼透過深度且長期的支持，讓家庭照顧者能真正喘口氣，找到繼續堅持的力量！」喘息服務成果公演活動繼台北場後，接續12月25日、1月22日於台南文化中心原生劇場及桃園婦女館國際演藝廳舉辦，歡迎民眾踴躍報名，活動報名請洽https://reurl.cc/82L3Mj。