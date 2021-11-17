科技防疫 聯電捐贈陽明交大消毒機器人

聯華電子(11/17)與國立陽明交通大學舉行捐贈儀式，由聯華電子共同總經理簡山傑代表捐贈紫外線消毒機器人，為陽明交大建立校園安全網，也期盼鏈結產業與學術界，成為推動社會進步的力量。

簡山傑總經理指出，結合5G、AIoT的智慧醫療，已成為健康照護領域的顯學，尤其在Covid-19疫情的推動下，遠距醫療、零接觸醫療已成為後疫情時代的新常態。聯電過去一年多來，先後捐贈40餘台紫外線消毒機器人，從醫療第一線到國門第一線的桃園機場，現在更首度走入校園，將紫外線消毒機器人應用於陽明交大模擬病房，透過高科技滅菌設備的跨域整合，投入AI前瞻性研究，期待與陽明交大攜手，為台灣智慧醫療帶來更多可能性。

陽明交大林奇宏校長感謝聯電洪嘉聰董事長大力奧援，使學校有量能為師生健康把關，建構更安全的工作與就學環境。面對疫情，大學應逐步學習、提高主動防疫的意識與能力，透過業界的拋磚引玉，期盼引發各界對科技防疫的重視，並提高社會防疫共同體的共識。

林奇宏校長指出，工業和醫療革命4.0裝備著高功能的人工智慧、大數據分析知能，再加乘5G-6G無線通訊、生醫科技設備治療及藥物突破性革新，將為未來世界帶來巨大改變。COVID-19疫情橫掃全球，嚴重程度和影響層面遠超過預期，也將加速智慧醫療革命的進程，「一個新的世界正等待著我們，不只接受挑戰，我們更要引領改變，開創未來」。

聯華電子捐贈的紫外線消毒機器人，將應用於陽明交大博愛校區模擬病房，整合場域內的醫療感測設備與雲端系統，讓消毒及滅菌程序更完備。模擬病房提供的開放平台，也將跨域整合開創應用商機，銜接上游學研單位與下游醫療產業，共創生醫經濟新創聚落。