台積電攜手清大 打造偏鄉教師厚學計畫

為提升偏鄉學童讀寫能力 賦能偏鄉教師 縮短城鄉差距

讀寫能力是學童成功學習的重要關鍵，為能提升偏鄉學童讀寫能力，（11/17）台積電文教基金會董事彭宗平、清華大學副校長戴念華、天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥以及柯華葳閱讀研究中心主任陳明蕾於清華大學名人堂共同宣告啟動「教師厚學計畫」，並於記者會揭露偏鄉國小學童讀寫能力評估報告。

台積電文教基金會董事彭宗平表示，基金會長期關注國內教育發展現況，針對不同學程量身挹注資源，期為國家社會培育優秀堅實的人才。針對小學階段，基金會特別關注城鄉教育資源的落差，自2004年起即與天下教育基金會共同發起「希望閱讀計畫」，持續地改善偏鄉校園閱讀環境及風氣。今年度再與柯華葳教授閱讀研究中心合作，三方攜手共同為偏鄉教師打造教育支持系統，為第一線的偏鄉教師打造堅實的後盾，幫助教師引領偏鄉孩子提升實質的讀寫能力。

「閱讀是一切學習的基礎，我們始終相信閱讀是終身能帶的走的能力，」凌爾祥指出，天下雜誌教育基金會連續17年深耕偏鄉閱讀教育，深切地體會到偏鄉老師的焦慮和孤單，因此再次集結社會善的力量，搭建三方合作的平台，為偏鄉教師增能，給予他們教學支持和資源，持續幫助孩子培養終身學習的習慣。

清華大學副校長戴念華表示，清華大學不僅引領高等學術發展，更致力基礎教育理念的實現。讀與寫是接受教育的基本能力，柯華葳教授閱讀研究中心承繼已故柯華葳教授對於教育熱忱的使命，著眼閱讀能力提升的推廣，為基礎教育持續紮根。閱讀研究中心以柯華葳教授的理念，設計「教師厚學計畫」，在「學生學習發展」基礎上，以主動參與、降低學習負荷為原則，設計教學活動，同時計畫更強調陪伴教師一起分析學生在教室裡的學習歷程，幫助教師建構出有效的學習系統。另外，柯華葳教授的家人為使柯教授未竟之志繼續延續，也允諾挹注經費，一起為偏鄉閱讀教育，創造良善的循環。

柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾指出，為掌握學生學前讀寫能力萌發之狀態，教師厚學計畫已於2021年9月完成1249位偏鄉國小一年級學生讀寫萌發能力評估（如下圖）。根據認字能力以及語文能力，發現有50%的偏鄉學童雖然識字能力低於百分位數50，但語文能力已達百分位數50以上。顯示一年級的讀寫教學可善用學生已具備之語意理解優勢，搭配符合中文組字規則之識寫字教學模式，將可有效提升偏鄉學童之讀寫能力。值得關注的是，約有三成六的學生認字能力與語文能力皆低於百分位數50，透過計畫施行的方法，預期將可讓起步相對弱勢的學童獲得更好的學習品質。

柯華葳教授曾說：「先知道學生怎麼學，才知道怎麼教。」為期五年的「教師厚學計畫」特別強調「精準教學」，期望透過教學活動的切換與整合，搭配精緻化的教學語言，讓每個教學活動都能精準對應到教學成分，引領教師以全新的角度重新掌握教學現場。隨著教學資料的累積，厚學計畫也將透過大數據分析的技術，找出教師專業發展的學習路徑，為偏鄉教師提供一個隨時可問，且隨時有答的教師專業支持系統。