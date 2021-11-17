孟耿如出席義行獎昨曝光胎兒喜訊 帶最年輕的寶貝共襄盛舉

孟耿如昨曝光胎兒超音波，正式公開和49歲老公黃子佼升格準爸媽，懷孕3個月的她擔任「第4屆台灣義行獎」推廣大使，今（17)日出席記者會已能看出小腹微凸參與義行獎，引來大批媒體報導，孟耿如感謝大家，已經收到滿滿的祝福，今天出席義行獎面對媒體大陣仗也直呼幸運，「第一次驗到的那一刻有點不確定，多驗了幾次，確定後覺得很幸福」，加上黃子佼擔任義行獎評審，她摸著肚子說「帶著最年輕的寶貝來共襄盛舉」。

孟耿如預產期在明年5月23日，今記者會上透露在家裡驗孕後當下就告訴黃子佼，他第一時間的反應讓她感到意外，「他比了一個自己很勇猛的姿勢，很幽默很搞笑」。目前還不知寶寶性別，問她想要兒子或女兒，她私心希望是女寶寶「比較貼心」，接著笑說「像我會很漂亮，像佼哥怕長不高，如果是女生就還好」，不過她後來覺得只要健康就好，黃子佼也是兒子或女兒都好。

財團法人公益傳播基金會執行長唐平榮表示，很榮幸邀請孟耿如參加活動，更感恩懷期期間大力推廣公益，義行獎理念，讓大眾了解人心的良善與美好，公益傳播基金會與三立媒體集團舉辦『第三屆台灣義行獎』，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，重拾台灣見義勇為精神。

基金會創辦人歐陽明先生表示，『見義勇為』是了不起的情操，同時也伴隨著許多風險。在生活中出現了不公義的事情時，一般人不見得有勇氣做出實質的行動來改變現狀。因此，公益傳播基金會希望能藉由活動選出義行人士，以其義舉來鼓舞民眾拾回助人的初心。



為讓大眾了解人心的良善與美好，公益傳播基金會與三立媒體集團舉辦『第三屆台灣義行獎』，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，重拾台灣見義勇為精神。基金會創辦人歐陽明先生也說明，『見義勇為』是了不起的情操，同時也伴隨著許多風險。在生活中出現了不公義。創辦人歐陽明先生期望透過基金會的運作，讓媒體報導公益、義行相關議題，進而改善現今社會風氣。並將社會各方資源結合起來，讓真正有需要的人獲得最快、最佳的幫助。