孟耿如出席義行獎昨曝光胎兒喜訊 帶最年輕的寶貝共襄盛舉

孟耿如宣布懷孕後首度曝光和財團法人公益傳播基金會唐平榮執行長一起出席公益活動。 圖片:唐煒哲/攝影
孟耿如宣布懷孕後首度曝光和財團法人公益傳播基金會唐平榮執行長一起出席公益活動。 圖片:唐煒哲/攝影

孟耿如昨曝光胎兒超音波，正式公開和49歲老公黃子佼升格準爸媽，懷孕3個月的她擔任「第4屆台灣義行獎」推廣大使，今（17)日出席記者會已能看出小腹微凸參與義行獎，引來大批媒體報導，孟耿如感謝大家，已經收到滿滿的祝福，今天出席義行獎面對媒體大陣仗也直呼幸運，「第一次驗到的那一刻有點不確定，多驗了幾次，確定後覺得很幸福」，加上黃子佼擔任義行獎評審，她摸著肚子說「帶著最年輕的寶貝來共襄盛舉」。

孟耿如預產期在明年5月23日，今記者會上透露在家裡驗孕後當下就告訴黃子佼，他第一時間的反應讓她感到意外，「他比了一個自己很勇猛的姿勢，很幽默很搞笑」。目前還不知寶寶性別，問她想要兒子或女兒，她私心希望是女寶寶「比較貼心」，接著笑說「像我會很漂亮，像佼哥怕長不高，如果是女生就還好」，不過她後來覺得只要健康就好，黃子佼也是兒子或女兒都好。

財團法人公益傳播基金會執行長唐平榮表示，很榮幸邀請孟耿如參加活動，更感恩懷期期間大力推廣公益，義行獎理念，讓大眾了解人心的良善與美好，公益傳播基金會與三立媒體集團舉辦『第三屆台灣義行獎』，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，重拾台灣見義勇為精神。

基金會創辦人歐陽明先生表示，『見義勇為』是了不起的情操，同時也伴隨著許多風險。在生活中出現了不公義的事情時，一般人不見得有勇氣做出實質的行動來改變現狀。因此，公益傳播基金會希望能藉由活動選出義行人士，以其義舉來鼓舞民眾拾回助人的初心。

為讓大眾了解人心的良善與美好，公益傳播基金會與三立媒體集團舉辦『第三屆台灣義行獎』，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，重拾台灣見義勇為精神。基金會創辦人歐陽明先生也說明，『見義勇為』是了不起的情操，同時也伴隨著許多風險。在生活中出現了不公義。創辦人歐陽明先生期望透過基金會的運作，讓媒體報導公益、義行相關議題，進而改善現今社會風氣。並將社會各方資源結合起來，讓真正有需要的人獲得最快、最佳的幫助。

文 唐煒哲