扶輪募集400劑肺炎鏈球菌疫苗助弱勢團體

國際扶輪3522七分區12社聯合捐贈並發起「肺炎鏈球菌疫苗捐助計畫」，募集近400劑 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，提供有群聚感染風險的弱勢團體免於肺炎重症感染風險，以降低社會及家屬負擔，並於11/16於大溪鴻禧球場舉辦高爾夫球慈善盃，廣邀社會賢達以球會友「疫起揮桿助人 遠離肺炎」提倡健康休閒生活同時也能做愛心，並喚起大眾對於肺炎重症感染風險的預防意識。

主辦社台北市忠信扶輪社表示，肺炎鏈球菌是造成肺炎及敗血症、腦膜炎等嚴重病症的常見病原之一，對於長者及高風險族群致死率高達80%，尤其住宿型照顧機構如老人安養院或收容照護中心容易引發群聚感染，更應該注意預防風險。施打肺炎鏈球菌疫苗保護力可長達5-10年，依據相關研究資料顯示，每位施打肺炎疫苗的長者，一年的相關醫療費用，比未施打疫苗者平均每人減少2,735元，如果再加上降低傳染肺炎的免疫效應，減少的醫療費用將不止於此。

目前各縣市政府公費補助有年齡限制，非人人皆可免費施打，本次國際扶輪3522七分區台北市忠孝社、東華社、忠誠社、東林社、忠信社、東聖社、忠美社、東創社、東仁社、東道社、東泰社、新北市大左岸社共12個扶輪社聯合捐贈新台幣30萬元並透過慈善盃高球賽舉辦募集更多愛心捐款，善款預計將捐贈近400劑23價肺炎鏈球菌疫苗予住宿型身心障礙之家，第一個受惠的機構是「財團法人天主教華光社會福利基金會」，主辦單位已安排好就近施打單位至機構配合施打，將於年底前建立起疫苗防護網，提升身心障礙朋友的免疫力，預防重症感染、降低社會及家屬不必要的經濟負擔。