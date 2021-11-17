阿里雲綠色普惠創新技術 點亮天貓雙11

全球最大購物節首次實現100%上雲，使用可再生能源減少逾26,000噸二氧化碳排放量

阿里巴巴集團旗下的阿里雲於2021天貓雙11全球狂歡季這個全球最大購物節前，將阿里巴巴集團的業務全面上雲。借助100%雲原生創新科技，第13屆雙11每10,000宗交易所需的計算資源較去年減少50%。此外，雲原生科技也令技術交付的效率提升20%、CPU資源使用率提升30%，使計算效率顯著提升。

阿里巴巴集團首席技術官程立表示：「我們致力提供『綠色算力』以滿足各行各業迅速增長的低碳數位轉型需求，以推動社會的可持續、共融發展。雙11是很好的試驗場，讓我們不斷探索綠色創新科技的更多可能性。我們樂見這些成效卓越的科技，未來可更廣泛地應用於服務不同行業的客戶。」

阿里雲於多個超級資料中心使用液冷、風能等綠色技術，支持低碳雙11。今年購物季期間，阿里巴巴張北資料中心透過使用可再生能源，減少了超過26,000噸二氧化碳排放，相當於100萬棵樹木一年吸收的二氧化碳總量。

阿里雲於多個超級資料中心使用液冷、風能等綠色技術，支持低碳雙11。圖/業者提供

此外，阿里雲於2019年推出的首個自研AI推理晶片「含光800」於今年雙11期間實現規模部署，顯著提升了淘寶產品搜索、推薦等業務場景的效率。採用「含光800」後，淘寶產品搜索的算法性能提升了200%，能耗則降低了逾58%。

阿里雲研發的AI大模型M6亦首次在今年雙11期間亮相，為大量亟需人工智慧的場景提供支持，如利用人工智慧進行服裝設計等。M6模型可將設計新款服裝的時間從數月縮減至兩周內，並全面提升服裝生產鏈路上的效率。以M6模型輔助設計，加上採用更環保的材料，預計可令製造一件T恤的碳排放量減少逾3成。

透過持續創新，阿里雲借助其成熟的技術協助商家為消費者帶來更愉悅共融的線上購物體驗。阿里巴巴旗下全球研究機構達摩院，將其先進的語音辨識技術應用於淘寶應用程式新推出的淘寶「長者模式」中，進一步助力中國大陸日益增長的銀髮族融入數位生活。借助達摩院自研的語音辨識算法，淘寶「長者模式」中已新增了支持語音搜索的智慧語音助手「淘小寶」。「淘小寶」可在複雜的環境噪音下對多種口音的中文進行高精確度的辨識，用戶在使用過程中無需手動輸入文字，解決了長者不擅於使用手機輸入文字的痛點。

今年雙11期間，淘寶應用程式上亦新增了旨在為長者提供便利的「拍照藥瓶」功能。用戶可透過淘寶上的「拍立淘」拍攝非處方藥物的外包裝或藥瓶進行搜索。使用基於圖片的搜索引擎有效解決了長者在輸入藥名時遇到藥名過長或生僻字較多的難題。淘寶會於搜索結果中展示有關藥品資訊及功效。這一大規模的商品搜索系統使用了多模態AI技術，並結合了淘寶自研的光學字元辨識（OCR）技術。OCR技術可辨識圖片上所載的文字，處理藥品圖片時可獲取更高的精確度。淘寶於2018年首次引入OCR技術以辨識數以百萬計的圖片，為視障用戶提供更便利的購物體驗。

此外，今年雙11期間，阿里巴巴研發的用於「最後一公里」派送的物流機器人「小蠻驢」進入中國大陸200多所校園。350輛「小蠻驢」於雙11首10日內配送超過100萬件快遞，超過「小蠻驢」自2020年9月推出一年來的快遞總配送量。達摩院研發的另一工具協助翻譯了數千萬條產品資訊，以支持購物節期間的跨境交易。此外，今年雙11期間，阿里巴巴的數位協作平台「釘釘」在高峰期每秒處理606,900條訊息，為阿里巴巴集團及其生態內30多款應用程式上的用戶帶來流暢的即時通訊體驗。