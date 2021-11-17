德國經濟辦事處與8家德商至高雄汕尾國小舉辦趣味教育活動

德國經濟辦事處於2021年11月16日首次舉辦為期一日的趣味教育活動，帶領八家在台德商前進高雄汕尾國小，與德商一同實踐企業社會責任。

德國經濟辦事處作為德商在台的代表機構，希望透過舉辦實際活動落實並促進德商的社會責任，因此首次帶領德商進入校園進行趣味教育活動。德經處選擇汕尾國小的原因在於高雄是許多德商設立據點的理想之地，對於深耕高雄以及讓高雄的孩子接軌國際負有重責大任，也因此有八家德商報名並依據所屬產業設計課程內容，致力將經營理念傳遞給下一代。

此次的企業社會責任教育活動除了德國經濟辦事處的首席代表暨處長林百科以及汕尾國小的校長曾博健會一同參與外，也特別邀請高雄市政府教育局局長謝文斌蒞臨參觀與致詞，展現對德商企業社會責任專案的支持。

林百科處長在致詞中提到:「德國企業深耕台灣在地已有多年之久，在德國經濟辦事處於今夏發表的『在台德商企業社會責任專刊』中可以看見，超過20間德國企業在台灣推動各式各樣的企業社會責任專案，這些有趣的專案不僅展現德商融入並奉獻台灣的決心，也激發更多德國企業從事落實企業社會責任的行為。這是德國經濟辦事處首次主辦並邀請多家在台德國企業一同進入校園並舉辦為期一天的教育活動，共八間德國企業依據所屬產業設計課程內容並傳遞經營理念給下一代，我們非常以這些德國企業為榮。」

一日的德商教育課程十分精采，德經處帶領學生進行著色與剪紙活動，以歡樂、有趣的方式讓學生們認識德國與德國文化；科思創透過海洋保護故事講述喚起學生們對環境問題的重視與好奇；台灣博世介紹氣候變遷與碳足跡對地球環境造成的影響；環保服務公司瑞曼迪斯以分組遊戲讓學生們學習垃圾分類的知識與重要性；默克帶領高年級學生進行化學實驗，認識光與影的特性；巴斯夫透過親手做實驗，讓學生們體驗化學世界的奧妙，進而瞭解環境保護的重要性；離岸風電領先開發商達德能源將透過動手做活動，奠定小學生綠能教育的基礎；特種化學公司贏創利用分組活動，提高學生對於環境保護與永續發展的意識；最後，Borussia Academy Taipei帶領汕尾國小的學生們一同體驗德國最著名的球類運動-足球。