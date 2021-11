澳紐商會第16屆商業傑出貢獻獎頒獎典禮盛大舉行

由台北澳洲紐西蘭商會(Australia New Zealand of Chamber of Commerce in Taipei)主辦的「第十六屆澳紐商會商業傑出貢獻獎頒獎典禮暨晚宴(2021 ANZCham Business Awards)」,於110年11月16日盛大舉行。此獎項頒發目的為表彰及感謝為澳洲、紐西蘭和臺灣三方關係具有卓越貢獻之企業或組織團體。

澳紐商會理事長陳明信特別於開幕致詞時,強力表示對臺灣加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)的支持。經濟部國際貿易局局長江文若也親臨現場,頒發本年度商業傑出貢獻獎五座獎項,也表示欣聞臺澳經濟聯席會議堅定支持臺灣加入CPTPP,並提及澳洲與紐西蘭一向是臺灣在亞太地區的重要經貿夥伴。臺灣與澳紐兩國在2021年1-10月貿易總額較去年同期成長將近6成。

前一日才完成澳洲辦事處在台成立40週年活動的澳洲辦事處代表露珍怡Jenny Bloomfield,和紐西蘭商工辦事處代理代表李思怡Stephanie Lee也蒞臨現場,恭賀並感謝各得獎企業的卓越貢獻。澳洲辦事處副代表暨商務處處長莫博仁Brett Moore、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希Patrick Hafenstein、紐西蘭紐西蘭貿易發展中心處長魏緹娜Tina Wilson亦表示,很高興看到一個經濟體系的成長。發展更多穩定的出口貿易和投資機會仍是所有人共同努力的目標。

澳洲紐西蘭商會執行長馬布思Alex Matos表示,澳洲、紐西蘭及台灣為三個互補的市場,也同時互為彼此理想的貿易夥伴,很高興今年看到更多不同的行業類別獲獎,特別是保健和教育類。本獎項今年邁入第十六屆,再次感謝此次頒獎典禮的贊助企業,白金贊助商-澳盛銀行、麥格理集團;黃金贊助商-澳佳寶、智崴科技、Manildra集團、友華生技;白銀贊助商-台灣中油公司、Crown公司、奇異果公司。

2021年澳洲得奬企業分別如下:

澳洲台灣商業傑出貢獻獎–諾佛葛生技顧問股份有限公司( Novotech )。諾佛葛生技顧問股份有限公司為國際公認亞太地區中,領先的全方位服務臨床研究機構(CRO)。在過去的12個月中,諾佛葛大量投資其在台灣的營運團隊,為國內外和中小型生技公司,提供高質量的臨床研究資源。近期也持續擴大員額至150多名員工,並協助台灣進行了500多項的臨床試驗。

澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎–植享家股份有限公司( Bonnie House )。植享家股份有限公司在澳洲和台灣經營至今餘17年,主要銷售有機澳洲精油。植享家股份有限公司張總經理月園非常重視企業社會責任,為偉大女性企業家的典範,在COVID-19疫情期間,植享家慷慨地支持醫療保健工作者,近期也與澳洲辦事處合作,捐贈相關產品至新北市的亞東醫院。

澳洲昆士蘭州台灣商業傑出貢獻獎–台北市政府教育局。台北市政府教育局為全國雙語2030計畫的領導者,為提升台灣在全球的競爭力,發揮了不可或缺的作用。在過去兩年疫情肆虐全球的情況下,台北市政府教育局與昆士蘭大學、昆士蘭教育部和Study Gold Coast合作,為數百名台灣師生提供在線培訓。

2021年紐西蘭得獎企業分別如下:

紐西蘭-台灣商業傑出貢獻獎–Alpine Deer。Alpine Deer是紐西蘭著名的身心健康公司和創新領導品牌,由創辦人Timothy Wallis爵士於60年前創辦。Alpine Deer有一系列鹿製產品,包含鹿肉、冷凍/乾燥/粉狀/鹿茸。台灣是高山鹿的重要市場,Alpine Deer也向台灣進口了大量鹿製副產品。Alpine Deer與台灣合作夥伴的共同目標為—透過提高認知以創造市場,持續發展業務以滿足不斷增加的市場需求。

紐西蘭台商夥伴商業傑出貢獻獎-和司特股份有限公司( HealthTake Corporation )。和司特為台灣最大的保健食品原料、專利原料供應商之一。提供全球機能性保健食品原料,同時為台灣保健食品及各大廠商提供ODM和PEM等服務。自2020年起,和司特與台灣某知名媒體合作,專注於紐西蘭鹿製副產品的製造及推廣。台灣也因和司特在短期內,於紐西蘭鹿製副產品上的努力和貢獻,一躍成為2021年紐西蘭最大的鹿胎盤進口國。

此外,經濟部國際貿易局局長江文若於活動引言表示,很感謝紐西蘭把我國高端疫苗列為外籍旅客入境前須完整接種的22種COVID疫苗之一,對我國自行研發之疫苗是一大肯定。臺紐經貿在ANZTEC架構下往來密切,今年起超過99%的紐西蘭商品已享進入臺灣零關稅之優惠措施。澳洲來台投資,主要有離岸風電的麥格理(Macquarie)、澳盛銀行(ANZBank)、澳洲電信(Telstra)等。而我國台電、中油、中鋼在澳洲投資礦產資源開發,有10家金融業者在澳設立據點。

關於澳紐商會:台北市澳洲紐西蘭商會為一非營利組織,於2005年成立,旨在增進澳洲、紐西蘭及台灣三方關係,也為台灣與澳洲、紐西蘭三邊經濟、貿易溝通之橋樑。