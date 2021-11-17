金屬中心圖書館化身文化搖籃

文/葉圳轍

金屬中心昨(16)日為該中心圖書館「新天地」區域進行盛大開幕活動；該圖書館結合科技與人文，將化身成為該中心文化搖籃。

該「新天地」配合金屬中心縮寫MIRDC，規劃為五個區域，包括：Minecraft會議室、Inspiration閱讀區、Release發想區、Daylight閱讀區、Coworking討論室，並設置大型電子白板，提供該中心人員更方便舒適的討論及共享空間。

金屬中心圖書館館藏著重在科技、製造與管理技術等專業領域，歷經多年的搜集與累積，已建立了金屬加工專業圖書館的特色，不僅對內服務該中心同仁，對外更為南部在地業者們提供資料查尋的管道。而身為科技研究單位的圖書館，除了專業之外，更擁有深厚的知識底蘊，厚植專屬的文化核心。

金屬中心執行長林秋豐表示，該中心身為技術開發應用之研究機構，近年來屢在國內外各類競賽中囊括大獎，展現全方位絕佳實力。該中心除了致力於科技的研發外，也從人性的角度建立可以誘發創意的工作環境，從設備、環境到學習資訊等軟硬體資源均與時俱進，不斷推陳出新。

林秋豐指出，科技始終來自於人性，人文的培養是科技發展最重要的基石，該中心為了提升研發環境，作育優秀科技人才，特將圖書館從早期傳統的專門圖書館轉型為同時具備科技與人文的知識中心，藉以提升研發人員創意的能量與產出，協助同仁在職場中達成卓越之目標，也讓該中心得在國內外的研發機構間持續發光發熱。

林秋豐說，該圖書館藉由本次「新天地」區域開幕活動，同時舉辦Podcast說書系列講座，邀請科技趨勢等名人蒞臨演講，讓同仁學習自製Podcast以拓展更多元的軟實力。另外，為了慶祝疫情趨緩，也特別舉辦「喜迎+0深度旅遊書展」活動，讓同仁在疫情間工作之餘仍然可以享受旅遊的樂趣，透過閱讀降低焦慮程度，並提升心靈層面，一起樂觀積極對抗疫情。