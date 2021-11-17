施耐德電機助台灣企業實現ESG目標

提出五大關鍵行動 2030年以前IT電力需求將再增加50%以上

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric針對台灣IT及資料中心業者，提出未來實現環境、社會及公司治理（ESG）所必須採取的五項關鍵行動。ESG目標是全球所有產業當前最重視的課題，根據KPMG調查顯示，台灣（82%）、全球（68%）及亞太區（71%）的執行長認為，ESG風險正對企業的長期成長與價值構成極大威脅。為協助資料中心合作夥伴達成ESG目標，施耐德電機擁有完善的解決方案，在提升企業產出能力的同時減少碳排放。

對資料中心業者而言，ESG目標與企業獲利之間的平衡為之不易，因為資料中心必須以兼具效率與永續的方式滿足日益增加的需求。隨著數位需求成長，IT業能源消耗及預期能源消耗成為氣候危機下各方熱烈爭議的話題。根據施耐德電機的《數位經濟與氣候衝擊》報告指出，IT產業相關電力需求將於2030年以前增加近50%。在大幅增加的資料需求及耗用電量之下，施耐德電機針對資料中心該如何實現ESG目標提出五個建議步驟：

一、設定積極可行的策略：以資料為依據，建立可實施的策略，以達成更積極的氣候與永續目標。確保資料充分發揮在優化、分析及報告上的價值。

二、採用高效率的資料中心設計：建構以高效率、可重複、可維修且非特定廠商的原則，打造合規、透明且永續的客製化資料中心設計。

三、提升營運效率，利用軟體及數位服務進行遠端監控以改善日常營運效率，並透過精準的維護策略，優化系統壽命與效率。

四、購入可再生能源： 尋求客製化可再生能源採購策略，例如微電網設置

五、供應鏈脫碳：評估自身碳足跡，制訂並實施脫碳目標實現策略，並透過數位績效追蹤及通報等方式管理脫碳計畫。

EcoStruxure IT & Asset Advisor是新一代資料中心基礎建設管理軟體解決方案，採用雲端技術，特別適用於邊緣位點的管理與監控。末端使用者及合作夥伴可透過此方案遠距管理位點，並進行資料收集與分析，透過預測改善效能。而EcoStruxure IT Software & Digital Services為開放的新一代平台，可在邊緣運算位點的管理上進行優化，從而降低維修成本，減輕風險，同時改善可利用性。

施耐德電機強調其解決方案，除了幫助企業提升效率外，也讓合作夥伴專注於ESG目標發展的同時，兼顧穩定的獲利。