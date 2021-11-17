全球人壽全方位ESG 獲2021 永續獎肯定

以「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽2021年將企業社會責任報告書提升規格為「企業永續報告書」，因應產業、國際趨勢、政策法規及環境發展，重新鑑別重大性議題，全方位揭露全球人壽ESG績效亮點及作為，榮獲台灣企業永續學院「第14屆TCSA台灣企業永續獎」，年度企業永續報告類之金融及保險業銅獎，肯定全球人壽多年來在環境（E）、社會（S）與治理（G）全方位永續經營面向持續精進的成果。

全球人壽於2021年將企業社會責任報告書自主升格為「企業永續報告書」，涵蓋高達14項「聯合國永續發展目標（SDGs）」項目，且經獨立第三方驗證，除了包含「氣候相關財務揭露（TCFD）」揭露全球人壽氣候相關工作推動情形，更直接在報告書中納入「永續會計準則委員會（SASB）」及「永續保險原則（PSI）」索引，落實企業社會責任並與國際接軌，展現「全球挺全球」的精神，一起共度疫情時刻。

近年來氣候變遷所帶來的影響日漸顯著，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）今年8月在第六次氣候變遷評估報告（IPCC AR6）指出，若要在21世紀末之前緩和升溫，唯一辦法就是「2050年實現淨零排放」。身為地球公民的一份子，全球人壽也積極落實低碳營運，不僅持續推廣節能減碳行動，更積極推廣數位化服務，以擴大永續影響力。

同時，全球人壽也運用多元媒體展現全球人壽企業永續報告書亮點作為，在官網即可明顯找到企業永續專區，彰顯全球人壽將「愛」與「責任」轉化為落實「公益耕耘」、支持「體育發展」、並協助「教育成長」，這些成果也透過成果專頁，以文字與影片的方式來記錄這些點滴的付出，以微互動及多元影片方式展現全球人壽各式績效亮點及永續承諾；另一方面運用官方社群(如FB粉絲頁或IG)分享相關訊息，便於利害關係人取得資訊，也將正向能量扎根於社會，用愛與責任啟動CSR善循環。

全球人壽全方位ESG，獲2021TCSA台灣企業永續獎肯定。圖／全球人壽提供

近年因COVID-19疫情，讓「永續」議題再度成為顯學，全球人壽為了進一步讓全民了解追求永續發展並關注環境永續，特地彙整多年在環境與公益的成果，製播成影片於官方社群推播，呈現全球人壽「我的一畝田」與「我的一畝茶」認養計劃成果、陪伴弱勢孩童進行農學體驗，以及農產捐助予公益團體並協助發起義賣成果，滿足聯合國永續發展目標（SDGs）的「消除貧窮」、「消除飢餓」、「教育品質」、「淨水與衛生」、「責任消費與生產」、「氣候行動」及「陸地生態」等7項永續發展核心目標。

全球人壽在2021年企業永續報告書中鑑別出8項利害關係人所重視的議題，包括公司治理／誠信經營、法令遵循、風險管理、責任投資、資訊安全與客戶隱私、數位金融、人才管理、公平待客。相較於其他金融行業，保險提供給客戶的承諾時間最長的，全球人壽期望在客戶最需要協助的時候，能提供最即時、最完善的保險保障，落實公平待客精神、實現普惠金融理念就如同企業永續精神，生生不息。