中華大健康服務促進協會 金瓜石公益服務

安靜的山城進金瓜石，日前因戰俘營紀念日活動迎來了許多外賓，一項對當地居民免費進行的「骨質密度公益檢測」，使得山城既熱鬧又充滿了溫馨。86歲的「金瓜石醫院」退休護士林換女士在檢測活動中，巧遇並服務了當地98歲的耆老，被地方上傳為佳話。

98歲的耆老正在接受86歲的退休護士骨密檢測服務。圖／中華大健康服務促進協會提供

金瓜石因礦業停止生產而人口外流，寂靜的山城日前因為英、美、加、紐等國代表出席「終戰追思紀念活動」而顯得熱鬧。當天，「中華大健康服務促進協會」攜手生達化學製藥、勸濟堂、銅山里、瓜山里、石山里、新山里單位，共同舉行「骨質密度公益檢測」活動，受到了在地居民及許多登山客的歡迎。

六十多前即加入金瓜石醫院服務的林換女士(後排右一)。圖／中華大健康服務促進協會提供

現居台北市86歲的林換女士是「金瓜石醫院」高齡退休護士，她也參加了這次義診活動。離開當地已二十餘年的林換，當天與許多幾十年前她所照顧過的病患再度重逢；一位98歲高齡的長者也來到現場接受了骨密檢測，在與林換相認時，彼此都激動的一時說不出話。

「金瓜石醫院」是建於日據時期的一所醫院，過去數十年，一直穩定提供水金九地區百姓醫療上救死扶傷的服務。在台金公司於二十多年前停業及醫院被拆除之後，這是數十年來第一次有該院的醫護人員返回故里服務，場面十分感人。

正在進行「金瓜石醫院」口述歷史的「中華大健康服務協會」理事長呂庭華表示，協會除了希望能替當地保留可貴的礦山文史資料，也請託社會大眾能對正在進行中的「南丁格爾時愛的光機」網路公益投票活動(https://reurl.cc/L7n9Qa)，給與支持，並且投下保貴的一票，讓協會能替偏鄉大眾做更多的公益服務。