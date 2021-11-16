台南東區醫師讀書會 邀請王定宇講述台南高鐵站重大建設

台南區立委王定宇，今(16)日出席台南東區醫師讀書會演講時表示，行政院已規劃在台南高鐵站特定區設立成大醫院園區；另外，配合沙崙綠能科學城發展計畫，台南市政府將規畫「沙崙K-12全雙語」學校，這也將是全台第1所公立K-12全雙語學校。

由台南市東區數百位醫師(含2家大型醫院)所組成的台南東區醫師讀書會，16日中午於台糖長榮酒店舉行會議，會中邀請立委王定宇與台南市第一分局副局長陳猷元演講，分別講述南關線的國家重大建設及醫師如何預防醫療暴力，受到與會醫師的熱烈迴響，場面熱絡。

立委王定宇(右)與台南東區醫師讀書會會長王正坤醫師(左)。圖/台南東區醫師讀書會提供

該讀書會會長、藝群醫美集團總裁王正坤表示，台南高鐵站除了陽明交大、成功大學、中研院、工研院、綠能、AI、自駕車等產官學機構進駐以外，王定宇立委更長期爭取台南東區與南關線的國家重大建設；王定宇在會中透露，行政院已規劃在台南高鐵站設立成大醫院園區，並說明目前的執行進度，目標是成為雲嘉南醫療重鎮與國際醫學界的領頭羊。

台南市警察局第一分局副局長陳猷元，更針對醫療暴力等問題，會中指導與會醫師如何事前預防、事中面對、事後處理，保障醫護人員擁有安全的執業環境。

王正坤指出，這次新冠肺炎疫情，醫界的付出大家看的到，全國各醫院與診所醫師參與協助注射疫苗，迅速提高疫苗覆蓋率，讓社會解封，人民提早恢復正常生活。

王正坤說，該讀書會醫師們定期聚會、關懷社會、充實醫學知識與討論醫療政策，有些醫師遭受疫情打擊，營業額急速下降，但仍然全心投入疫苗注射工作，用愛心協助民眾維持健康。