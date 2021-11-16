糧農循環經濟前進校園 新食育教室成型

走過塑化劑、餿水油、問題肉、毒蛋風暴……台灣每幾年爆發食安危機，似乎已成常態。民眾最常問：「還有什麼是安全的食物？」連帶也對農產品產生疑慮。為了扭轉台灣人對飲食的不安，「食育力」的培養，已成近年新共識。從名人倡議、民間團體響應、到政府力推「食農教育法」立法，不僅目標創造食物的影響力，更希望從根本做起，從校園真正落實在地低碳的飲食習慣。

產業上，百年企業「福壽實業」更以「糧農循環經濟」，創造農業新價值，不僅成功獲利，更讓環境永續。為將「食」與「農」的連結新觀念從小扎根，福壽與未來親子學習平台共同合作出版「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本，並贈閱超過1,000冊給全國80所食農教育重點學校，為教學現場提供助力。今（16）日公益捐贈記者會上，特別邀請農糧署署長胡忠一、國教署簡任視察陳慧玲、福壽實業董事長洪堯昆、循環台灣基金會黃育徵董事長、食農教育典範學校新北市海山國小林瑞昌校長、未來親子學習平台社長許耀雲一同出席，為糧農循環經濟落實校園、成就下一代永續精神作美好見證。

致詞貴賓與「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本共同合影

食物浪費助長氣候危機，「糧農循環經濟」是解方

根據聯合國環境署最新發表「糧食浪費指數報告」指出，全球每年浪費近10億噸食物，且有8%-10%溫室氣體排放量與食物浪費有關。因此，食農教育並非只有了解從產地到餐桌、認識食物的源頭這麼簡單，更是惜食、友善環境的實踐。因此，農業循環轉型是一個重要發展趨勢，從生產面達到資源再利用，減少產製過程中的副產物或廢棄物，進而減少破壞，提高糧食的供應量。

投入循環經濟多年的福壽實業，洪堯昆董事長指出，為了善盡社會責任，公司特別成立生技部門，研發動物排泄物發酵的菌種，製造有機肥料，以「糧農循環經濟」友善大地。他認為食農教育是一種素養，期待透過學校教育的潛移默化，建立人與食品、土地的關係，對農糧生態的進一步認識，而福壽更積極推動農業循環再利用，希望透過「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本的出版，讓學生更進一步了解糧農循環經濟的重要性，從「適時擇食」的觀念開始，進一步對環境更友善。

農糧署胡忠一署長表示，台灣是一個非常好的農業環境，他從小的生長環境中，家家戶戶都有養豬，就是使用福壽的豬飼料，而家庭廚餘、垃圾等，全部都可以成為堆肥，這就是落實生活中的循環經濟。蔡英文總統也於世界地球日，宣佈臺灣在2050年淨零排放的目標，是全世界的目標，也是臺灣的目標排放，互碳技術工作圈，土壤的碳廢，光靠政府的力量無法解決，希望成為全民運動，一起來推動，從家庭、社區變成全民的教育，從小開始扎根，政府、企業與全民，努力推動的方針。

國教署陳慧玲簡任視察則表示，「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本，可以作為教師們進行食農教育的引說依據，並透過閱讀教師跟學生說明，環境永續與循環境濟的關聯性，國教署會鼓勵學校透過閱讀繪本，並讓宅成為食農教育推廣的重點參考書。教育部多年與農糧署一同推廣食農教育，教育部的也明定各級學校相關課程要包含健康飲食課程，12年國教也明訂要有食農與食安的知識素養，並搭配相關活動落實在課程中，而教育部也研發設計飲食相關教育，並且培育種子老師，學校端在學校午餐也以三章一Q作為國產可溯源食材，讓孩童能夠養成吃當季、食在地，讓食農教育永續發展。

循環台灣基金會黃育徵董事長台灣的農業在過去與未來都很重要，他認為農業不是產業，而是土地的文化，橫跨所有產業，與食、衣、住、行、育樂都有關係。而淨零議題，大部份都從供給端與製造端來推動，而循環經濟絕對是落實淨零的關鍵。從未來30年來看，要從生活端開始，從需求帶動生產端。循環經濟是一個長遠的議題，要從教育開始，它將牽動一個國家的發展，期待全民「善待我們的大自然，與大自然學習，大自然就會善待我們」。

公益贈閱儀式合影(左起)福壽實業董事長洪堯昆、海山國小林瑞昌校長。

「食育力」重新連結人、土地、農村與環境

對於消費者，民眾在食安事件後，雖然開始重視追求食物原味與天然製作方式，但雙薪家庭大多外食，即使知道飲食健康的重要性，卻難以做到或不知道如何準備。甚至，許多研究都發現，孩童肥胖率正逐年上升，現代孩子飲食普遍有挑食現象，且偏向油膩、重鹹、高糖、蔬菜水果攝取不足，因此從小建立起「飲食素養」，已成為台灣「食育力」養成的首要之務。

如何向下扎根「食育力」？未來親子學習平台社長許耀雲認為，閱讀與教育理念結合，從小開始，一步步成為國家最棒的公民，運用簡單潛顯易懂的呈現食農教育，告訴學生「食物哪裡來」、「怎麼吃才安全」等訊息，最重要的是與農村、生態連結，學習如何「正確飲食」，減少人類對環境的影響。

公益捐贈上千冊，食育繪本成教學助力

「食物變變變：神奇的農村之旅」是一本從孩子角度出發，探索農作物生產過程，重新建立「看待農村」的眼光。繪本裡，農夫、工廠、養雞場彼此合作，資源環環相扣。例如農夫利用工廠提供的肥料，種植優質農作物，再由工廠收購賣給消費者；工廠的肥料，則是由養雞場提供廢棄的禽畜糞便，做成有機堆肥，產製過程秉持珍惜資源、不浪費精神。「糧農循環經濟」是產業新潮流，能同時兼顧健康與環境，未來將能解決糧食危機、生態汙染、甚至降低人類的醫療負擔。因此，這本書將是食農教學現場的最佳教材，讓孩子能從「識食」中「擇食」；並從「循環經濟」重新省思人與自然的關係，友愛環境。

活動中也邀請2020年榮獲行政院農委會推廣食農教育傑出貢獻獎的海山國小林瑞昌校長，他表示：食農教育能夠成功，有其關鍵因素，一是「政策上的支持」，感謝國教署提供完整的教材與資源，讓食農教育融入課程，二則是「社會企業的共同努力」，讓孩子能直接看到食農現場，找到貼切的素材。而海山國小擁有一群熱愛食農教育的教師，帶領孩子們一起保護我們的環境，使他們從小即建立正確的食農觀念。而現在可以透過繪本，打開學習興趣，接著就要打造有感的校園食育。運用故事化、主題式的教學法，將飲食知識自然融入跨領域課程裡，並利用情境讓學生自然體驗，就能讓孩子在日常生活裡親身實踐，從小感受食物的力量。

福壽實業除了支持繪本出版，也決定發動公益贈書計畫，贈書上千冊給全國80所食農教育重點學校，顯示與第一線教學者共同推動台灣飲食教育進步之決心。政策面上，「食農教育法」正力拼立法通過，我們期待未來從學童到全民，將一起透過食農素養的建立，打造農安、環安與食安的農業新願景。