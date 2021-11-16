南創園區「STIR創莘園」創業人脈募資一次到位

2021「STIR創莘園結業式」11月16日於經濟部南台灣創新園區(以下簡稱南創園區)隆重登場，STIR創莘園(以下簡稱創莘園)邁入第六屆，由南創園區結合臺南市工商發展投資策進會共同發起，至今輔導56個新創團隊，成功孵化27家新創企業！為協助創莘園種子成立新創公司，園區提供進駐獎勵及一站式輔導與協助，積極催生南部在地生根的創新型企業。

經濟部南台灣創新園區主任戴友煉表示，今年慶祝創莘園6週年，規劃主題包含「創業起家厝爭霸戰」、「新創成果展示」、「創業家論壇」、「創業甘苦談」，邀集臺南市工商發展投資策進會、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、臺南市創新創業協會、工研院及歷屆新創團隊蒞臨齊聚參與新創盛事，打造南台灣創業相互扶持的創業網絡，活動特別邀請「基石創投」陳新偉分析師蒞臨分享〈2021新創募資動向〉，講述新創公司營運上可能遇到的問題、如何評估跨國的拓展、並熟悉公司融資的需求及方式；下午場新創論壇加碼邀集洽吧智能林奕辰執行長、StarFab Accelerator劉晏蓉執行長與信德永益會計師事務所吳杰蔚所長，從專業領域探討創業者的機會與挑戰。

近兩年雖受疫情影響，仍不減創業者的決心，今年度「創業起家厝爭霸戰」由台煬實業公司榮獲冠軍，以牡蠣殼循環經濟為題，發展產品應用並解決環境問題，產品目前也於南創藝廊展示中，珈成科技管理顧問公司奪得亞軍，發展漁電共生之新型態養殖科技管理整合方案。冠亞軍得主分別可獲得首年免費及半價進駐南創園區的優惠，並享有園區創業輔導資源。創莘園亦開放歷屆種子爭取進駐園區優惠獎勵，由「瑪斯佶科技有限公司」研發的MG-EVT電動車變速箱獲選。活動同時號召新創團隊展現新創豐碩的成果，並擴大邀請進駐在南創園區的新創公司共同參與，以實際行動力挺南部新創企業發展。

未來創莘園將持續以創新優化的創業培訓，讓新創團隊從「創意發想」落實為「創新品牌」，同時規劃創業、人脈、募資一次到位的系統式輔導，建構創莘園成為大台南地區特有、多元、豐富的新創大家族。111年度創莘園徵選自明年一月起即將展開，歡迎想創業者鎖定創莘園官方網站，掌握即時訊息