桃園廉政電影節微電影徵稿競賽成績亮麗

桃園市政府為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，與法務部廉政署共同舉辦「110年『桃園廉政電影節』(桃竹苗地區)徵稿競賽」，希望藉由學生創意發想及活潑的拍攝手法，將「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「廉潔」等價值融入微電影創作中，達到廉潔意識價值扎根於校園之中。

桃園市市立壽山高級中等學校的 「嗜毒」榮獲高中組第一。

桃園市政府副秘書長邱俊銘提到，品格是待人處世的根本，如果人際之間缺少良善與信任，社會無法和諧有序。廉政署劉副組長亦表示，誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起。因此，在不斷強化公務員廉潔操守的同時，更著重青年學子的教育，將「誠實、信用、公平、正義、廉潔」等普世價值於校園中傳播，使整體社會發展更好、更進步。

桃園市副秘書長邱俊銘與頒獎嘉賓合影。

頒獎典禮於今(15)日下午於桃園光影文化館舉行，本次特別規劃於電影放映場地舉辦，仿金馬獎頒獎模式，營造電影頒獎典禮氣氛，讓入圍的同學及指導老師一同走上星光大道的紅毯，並於隆重的頒獎典禮中揭曉名次，中學組由本市市立壽山高級中等學校的「嗜毒」掄元奪魁；大學青年組的第1名則由國立臺北商業大學的「掩員」奪得；網路人氣獎中學組跟大學青年組分別是桃園市市立壽山高級中等學校的「情理之中」及開南大學的「因果報應」得到最多票數。相關優良作品將壓制成影音光碟供市府各機關、學校運用，透過多媒體的傳播、同儕間的討論，將廉能意識以漣漪效應擴散出去，藉以提升市府員工及青年學子之整體廉潔素養，使桃園市持續往廉能之都邁進。