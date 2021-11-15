嘎檔文化節「兩岸藝術名家邀請展」開幕儀式嘉賓雲集

嘎檔文化節「兩岸藝術名家邀請展」公益活動 13日隆重開幕，國內文藝界人士及各界有百餘人參與該盛會。開幕當天剛好是大會主席(第十八世種菟仁波切) 慧吉祥大活佛的壽誕，能在此時此刻參予大型的公益活動，所亦顯得特別有意義。該名家邀請展活動至11月21日止，地點為張榮發基金會6樓(台北市中正區中山南路11號 6樓)

慧吉祥大活佛除長期弘揚釋迦摩尼佛教法之外，也積極參與各項公益活動。慧吉祥大活佛表示，兩岸藝術名家邀請展今年已進入第5屆，該活動已形成常態，贏得各界的好評。因為每年有此藝文活動，等於是為兩岸搭建了藝術的舞台，給予兩岸藝術家有練兵的動力與機會，慧吉祥大活佛在兩岸獲得並贏得兩岸老、中、青藝術家及工商界、文化界等人士的尊敬。除邀請展之外，11月15、16日，大會在現場尚舉辦世界大同論壇。

該邀請展公益活動開幕出席貴賓有聲樂家簡文秀、蝴蝶夫人呂麗莉教授、知名作曲家鄭進一、影帝劉尚謙、台北指南宮主委高超文、國際奧林匹克委員會前委員吳經國、台北市商業會榮譽理事長王應傑、中華民國運動總會長張朝國、釋明光長老、行政院前政務委員黃石城、深耕文教基金會董事長許榮淑、行政院金管會前主委陳樹、中華梅花文化藝術交流協會理事長于茂生中將等。

開幕活動由聲樂家簡文秀表演曲目又見炊煙、奉獻：知名藝術家張炳煌教授、李可梅老師等領銜藝術家們揮毫；知名作曲家鄭進一亦特別蒞臨現場揮毫書法。