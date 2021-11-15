婦聯會攜手歡喜希望關懷學子情

中華民國婦女聯合會與財團法人中華民國婦聯社會福利基金會為協助清寒弱勢家庭的孩子安心努力向學，14日上午假新營高中，頒贈四十位高中職學生就學補助金，每人一萬元。頒贈儀式係由婦聯會台南市分會與歡喜希望社會福利基金會攜手合辦。

婦聯會台南市分會主委沈美珠表示，中華民國婦女聯合會守照顧弱勢的初衷，持續關懷清寒學生受教育的機會，本學年合計補助390人，其中臺南市獲得補助40人，婦聯會從八十九學年度第二學期開始集結婦聯姊妹愛心辦理頒贈助學金，鼓勵清寒家庭子女努力向學，以順利完成高中職學業，這項就學補助採公平、公正、公開原則，幫助真正需要幫助的學生，由婦聯分支會姐妹或學校推薦，經支會初審、分會複審後，送交總會董事會議核定後頒贈。迄今已辦理39期次，受惠學生20,637人次，補助金額高達新台幣壹億陸仟參佰肆拾柒萬元，其中台南地區受惠學生共有1,654人次，補助金額13,045,000元。沈美珠主委期勉受扶助學生，人生不如意事十常八九，不要氣餒、要有樂觀、進取、奮鬥的精神，朝著興趣、性向與能力，選擇自己最喜愛的學科去學習發揮，天生我材必有用，行行出狀元，只問耕耘，不問收獲，將來成為各行各業有用的人才。

歡喜希望社會福利基金會洪玉欽董事長致詞指出，婦聯會對於臺灣的貢獻很大，對於地方的貢獻也很大，即使最近幾年的風風雨雨，但是婦聯會做公益的決心從來沒有變過，非常值得讚佩！

這一場公益活動除有婦聯夥伴及社會賢達百餘人到場觀禮加油，新營高中校長楊輝杰也以「面對逆境成長蛻變」分享其學習與成長的點滴，鼓勵受助同學誠懇學習，把握本分，用所學知識改善自己家境，進而幫助別人；精闢的演講內容，贏得滿堂彩 。