獲文化部支持 米特線上音樂廳獻醫護

今（110）年上半年臺灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，對藝文產業造成巨大衝擊。許多產業迅速轉型線上或數位化，但以現場五感沈浸式體驗的藝文界而言，要轉型線上確實面臨莫大挑戰。在全臺劇院緊閉大門之時，文化部推出「藝FUN線上舞臺計畫」鼓勵藝文團隊朝向線上數位發展，以新的展演形式開拓新觀眾，期盼能促進未來藝術參與、培養藝文消費，並以扶植藝文產業為目標。

在文化部支持下，「米特薩克斯風重奏團」首次嘗試實體演出及線上售票虛實整合，11/19 將首次推出「線上音樂廳」，攜手 KKtix啟動「數位票房」的想像，也讓表演藝術開始朝向「線上化」發展！

執行本計畫的「米特薩克斯風重奏團」於2013年成立，由團長陳冠文號召12位留學自歐美歸國的青年演奏家組成。2017年米特獲國際大師文森・大衛邀請，於香港、澳門、臺灣三地舉辦巡迴演出；2018年獲選為臺灣有史以來第一個進入文化部「演藝團隊分級獎助計畫」薩克斯風重奏團；並於同年七月參加「第18屆國際薩克斯風年會」，登上克羅埃西亞國家劇院演出，是台灣少數擁有國際演出能力的薩克斯風樂團。

面對疫情重創藝文界，米特執行長陳冠文表示，「疫情前米特的演出量一年約 35 場，平均每年會出國表演2-3 次。疫情期間已經半年沒有演出和活動，但音樂界有著社會責任，我們希望能繼續以美好的音樂撫慰人心。」毅然決然轉型實體及線上演出並行，陳冠文說明「是堅守崗位的醫護人員帶領我們看到隧道的盡頭，希望藝文產業能盡快恢復，因為有醫護才有曙光。」

本次音樂會因此特別獻上日本鋼琴家村松崇繼為英國少年美聲合唱團 Libera 所創作的名曲——《彼方的光》，邀請全台醫護人員一起來聽首次推出的實體線上同步音樂會！

《未央夜・曙光一線》音樂會資訊：https://www.mit-sax.com/醫護專屬回饋｜感謝有您們！

演出時間：2021/11/19（五）19:30（GMT+8）

演出地點：蘆洲功學社音樂廳（新北市蘆洲區中山二路162號2樓）”

醫護人員線上參加免費，實體參加五折