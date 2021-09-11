桃市府表揚2020東京奧運隊職選手和推行體育有功人員

桃園市長鄭文燦今（11）日下午前往本市綜合會議廳，出席「110年桃園市推行體育有功人員及團體暨2020東京奧運隊職選手表揚典禮」，鄭市長表示，桃園升格後，市府成立體育局，以新作法推廣全民運動與競技運動，讓運動成為市民共同的生活語言，2020東京奧運，台灣代表隊寫下有史以來最好的成績，不僅凝聚國人對未來的信心，也讓世界看見台灣!市府藉由今日的表揚活動為每位參賽選手喝采，也感謝教練等幕後功臣的付出，期勉每位選手都能持續精進，努力爭取更高的榮譽。

市府及桃園業界總計發出538萬元的獎勵金。

鞍馬王子李智凱挑戰高難度湯瑪士迴旋奪銀 會場受矚目

英雄惜英雄!鄭文燦市長(左)、鞍馬王子李智凱(右)於頒獎台上合影。圖/傅秉祥

鄭文燦說，2020東京奧運，台灣代表隊共計68名選手參賽，共獲得2金4銀6銅的好成績，在全球奪牌榜上排名第34，寫下台灣歷年參與奧運最佳成績，讓台灣在世界舞台大放異彩。此次台灣代表隊中，桃園共有8位選手參賽，包括李智凱、魏均珩、周天成、田家榛、鄭兆村、蘇柏亞、黃鈺仁、李旻，每一位都展現出精湛的運動技巧，以及最佳的運動風度，不僅是桃園之光、更是台灣之光。鄭市長逐一介紹8位選手的佳績，其中李智凱在競技體操項目挑戰高難度湯瑪士迴旋，於男子鞍馬獲得銀牌；魏均珩與另外兩位東奧選手湯智鈞、鄧宇成，在射箭男子團體賽一路過關斬將、奪得銀牌；周天成在羽球男子單打8強賽遭遇中國球王諶龍，以3局1勝2敗成績拿下第5名；田家榛在射擊25公尺手槍決賽中拿下第8名，成為她個人在射擊比賽中的重要代表作。

啾咪!市長童心未泯，與奪牌選手台上大玩自拍。圖/傅秉祥

另鄭市長也提及其他4位包括田徑鄭兆村參加男子標槍、跆拳道蘇柏亞參加女子49公斤級、黃鈺仁參加男子68公斤級、高爾夫李旻參加女子個人賽等都是首度參加奧運，也在競賽場上展現永不放棄的拚搏精神，相信有了東奧經驗後，未來也將持續挑戰更好的成績。他指出，此次東京奧運獲前8名的桃園選手，市府會依據「桃園市大專校院以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」發給獎勵金，第一名200萬元、第二名150萬元、第三名100萬元、第四名75萬元、第五名50萬、第六名40萬元、第七名30萬元、第八名20萬元；此外，桃園市世外桃源文教公益基金也針對銀牌選手個別加碼75萬元獎勵金，其餘6位參賽選手則分別加發3萬元獎勵金，總計將發出538萬元的獎勵金，鼓勵所有選手在未來各項競賽中能再接再厲、更上層樓。

鄭文燦還表示，奧運是運動的最高殿堂，更是眾多選手夢寐以求的最高榮耀，2020東京奧運受到疫情影響，雖然沒有開放入場觀賽，但有無數的觀眾守在螢幕前觀看比賽，成為防疫運動會的典範。市府重視台灣代表隊中桃園選手的表現，不僅特別致贈「奧運賀卡」及「個人專屬AirPods」，讓選手帶著滿滿的祝福出征東奧；在奧運進行期間，他也到南崁高中、中壢國中等，與基層教練及選手一起觀看桃園選手的比賽。在選手及教練返台後，他也特別致電關心慰問，並請體育局致贈「運動筋膜槍」及點心美食至防疫旅館，讓選手放鬆身心。鄭市長也表示，今日表揚活動中，市府特別頒贈獎座及「東奧英雄 桃園驕傲」個人公仔予所有參賽選手，帶給選手們特別的紀念，並感謝中華代表團桃園有功人員，包括賽中工作團執行長劉慶文、防疫協調官張煥禎，以及劉祖蔭、廖家興、林育信、田兆枝、蕭韻茹、曾自強、曾孝生等教練，還有林儀昀運動傷害防護員等幕後功臣，為選手的付出及貢獻，也感謝桃園在地特色觀光工廠郭元益糕餅博物館與市府合作，為桃園市奧運選手客製「2020東京奧運桃園英雄」餅乾禮盒，送給獲頒表揚的選手及中華代表團教練職員，紀念選手們在東京奧運創下的歷史佳績。

鄭市長進一步表示，市府大力推動｢全國運動會奪金項目培訓計畫｣、｢桃園市菁英運動選手培訓計畫｣、｢桃園市重點運動種類訓練資源充實計畫｣、｢桃園市績優運動選手培訓補助金｣、｢桃園市優秀運動員醫療服務計畫｣及｢桃園市優秀運動教練聘用計畫｣等六大培育計畫，此次參加2020東京奧運的桃園選手皆受到培訓計畫的培育，並展現出培訓計畫的成效，110年全國運動會即將在10月舉行，明（111）年2021成都世界大學運動會及2022杭州亞洲運動會也將接續登場，期勉所有選手都能持續精進，努力爭取更高的榮譽。今日包括市議員劉仁照、市府體育局長莊佳佳、秘書處長顏子傑、新聞處主秘蕭成泰、桃園區長陳玉明、桃園市世外桃源文教公益基金會董事長賴文祥、桃園企業聯合會副理事長簡瑞璋、桃園市體育總會理事長葉俊毅、田徑委員會主委葉政彥、射擊委員會主委袁志豪、體操委員會主委李俊昌、射箭委員會主委賴文郎、羽球委員會總幹事蘇榮立、高爾夫委員會主委張永煬、跆拳道委員會總幹事周宗維、聯新國際醫院總院長張煥禎等均一同出席活動。