中山大學EMBA新書《破繭而出的人生》發表 銷書排行榜衝第一

文/葉圳轍

不畏疫情與強颱璨樹來勢洶洶，中山大學EMBA展現「中山人．一家人」的團結與氣勢，今(11)日下午如期在高雄漢來飯店舉行EMBA新書《破繭而出的人生》發表會，與會者冠蓋雲集，共同見證此一歷史時刻。

該「破繭而出的人生」新書，集結中山大學EMBA今(110)年應屆畢業12位CEO的人生經歷與創業歷程，他們的故事，是台灣中小企業奮鬥成功的典範，是另類的台灣隱形冠軍，見證台灣經濟發展；由於該書內容精彩，預購量也衝進金石堂暢銷書排行榜商業企管類第一名。

該書的12位作者CEO分別是：舜倡發董事長特助朱俊德、超捷國際物流全球物流事業部協理吳佳東、生命說健康管理副總裁吳宗欣、凱士達董事長莊朝凱、集智冷凍設備董事長龔偉宗、彬騰企業董事長吳榮富、輔英科大附設醫院主秘周上琳、鴻越資訊董事長許蕙繹、精湛光學董事長吳俊男、一品國際餐飲董事長蕭文明、達成通商董事長李益昇、瑞得林國際董事長陳冠廷等。

中山大學EMBA新書《破繭而出的人生》發表，記載12位CEO的蛻變人生。圖/葉圳轍

中山大學管理學院院長黃三益與會表示，該校自1998年開辦EMBA學程，是全台首波的EMBA班，這些事業有成的精英故事不僅勵志，對於個人人生觀和商業經營也極具啟發性。

作者之一、該屆班代精湛光學董事長吳俊男表示，上中山EMBA重拾書本，以過去30年的實戰經驗，結合老師及專家的知識傳授與分享，讓他受益良多，也解決事業上的問題及人生的疑惑，更相信學長姊在完成學業後重返職場會，都將有更出色的表現，再創高峰。

吳俊男說，該《破繭而出的人生》新書集結12位CEO的人生創業、經營歷程與智慧，內容深入，每篇文章還邀請一位教授進行對話，大大提高該書的可讀性與實用性。

中山大學E聯會會長陳秀卿也特別致贈EMBA在校生350本新書；另外，中山大學高雄校友會理事長黃文彬也認購300本、中山EMBA校友會會長洪誌臨認購100本、校友安平小舖總經理蔡震宇認購49本，與大家共享書中的智慧。

該書催生者、中山大學EMBA執行長林豪傑表示，該校EMBA是全台唯一入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在EMBA商管聯盟高峰會競賽中勇奪兩個冠軍、一個銀獎及最佳創新獎。

該發表會出席貴賓包括：中山管院院長黃三益、中山管院EMBA執行長林豪傑、中山高雄校友會理事長黃文彬、中山EMBA校友會會長洪誌臨、E聯會副會長雷宏毅、高雄市警察局長黃明昭、卡內基南區總經理丁仁君等、中山管院校友會會長邱淵郎。