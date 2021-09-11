為國軍加油!桃園市議會舉辦秋節勞軍活動

桃園市議會為感謝軍人弟兄們平時保家衛國的辛勞， 10日上午辦理110年秋節勞軍活動， 特別邀請駐在桃園的軍方單位代表來到議會，由邱奕勝議長代表議會致意，希望藉由本次活動機會表達對國軍的敬意及鼓舞國軍士氣，邱議長提醒近期因心冠肺炎疫情仍處於警戒階段，呼籲軍方各單位重視及關心基層官兵的身體健康狀態。

邱奕勝議長(左)致贈禮盒、加菜金給國軍弟兄，提前祝賀中秋佳節。

桃園市議會110年秋節勞軍活動由邱奕勝議長親自主持，分別致贈五萬元至十五萬元不等的慰勞金給陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第六0一旅、陸軍第六軍團五三工兵群、憲兵指揮部桃園憲兵隊、海巡署北部分署及國防部軍事安全總隊桃園工作組等7個單位，並預祝大家中秋節快樂，隨後由桃園市軍人服務站趙美珠專員一一介紹出席單位及代表揭開序幕，並且在致詞時感謝議長在議會開議期間仍百忙之中辦理勞軍活動，相信必定能提振桃園的部隊的士氣，同時也希望出席的各單位代表回到部隊時，能夠協助轉達邱奕勝議長關心國軍弟兄的心意。

邱議長致詞時表示，很榮幸能再次代表議會對駐軍在桃園市的各軍種士官兵致上最高的敬意，在桃園地區駐地的官兵們不僅身負保家衛國的重任，同時也積極配合當地政府許多的防災及防疫工作，確實起到安撫人心的作用，然而近期國內仍處於新冠肺炎防疫警戒期間，因此以邀請各單位代表前來方式受贈。另外也提到國軍弟兄日常工作相當辛苦且繁重，相信對於國軍弟兄的付出，人民也都是感謝在心，希望大家能夠繼續提振保家衛國的戰力，疫情期間也應注重官兵同仁的身心健康狀態。最後，邱議長再次代表桃園市議會及所有桃園的市民朋友向所有國軍弟兄表示感謝，並預祝中秋佳節愉快。