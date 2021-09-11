圓夢愛心關懷協會分送愛心月餅至弱勢家庭

中秋佳節將近，疫情依然嚴峻之際，桃園市「圓夢愛心關懷協會」第92場愛心活動持續進行，全力支持「憨兒們自力更生」，學得一技之長，特別跟喜憨兒基金會購買喜憨兒公益月餅，分送至桃園、苗栗、雲林、嘉義、高雄、屏東、花蓮、台東八大縣市弱勢家庭。讓所有贊助這場公益活動善心人士們的一份愛心，化為兩份感動。

人間天使!圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹(中)多年來幻化大愛廣被弱勢族群。

桃園市「圓夢愛心關懷協會」第92場愛心活動持續送愛關懷弱勢

圓夢理事長謝慧謹表示，雖然受到疫情衝擊，但仍感謝178位愛心捐款人，包括王麗華、王淑珍…以及不具名的善心人士等等，共同買了720盒喜憨兒月餅，總共324000元，分送至桃園、苗栗、雲林、嘉義、高雄、屏東、花蓮、台東八大縣市弱勢家庭，再次感謝大家的愛心，讓弱勢家庭也能感受到中秋佳節的溫暖。

謝謝理事長送我們中秋禮盒!小朋友純真、可愛的笑容溢於言表。

謝慧謹:桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」活動，將持續讓全國各地的弱勢朋友感受到溫暖 。

桃園市圓夢愛心關懷協會此次活動的主旨是，庇護溫馨用愛包容，您一個簡單容易的動作，對憨寶貝來講是一次次練習的成果；用心感受用愛實踐，努力為心智障礙者創造美好的生活空間，為每一位憨兒找到屬於自己的價值，謝慧謹強調桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」活動，將持續幫助弱勢朋友圓夢，讓弱勢朋友也能感受到溫暖，更期待大家共襄盛舉。