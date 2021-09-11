臺北國稅局舉行偏鄉學童線上租稅宣導

以「廉潔品格‧誠實納稅」活動主軸， 設計多元的宣導教案 ， 加深學童瞭解開立統一發票及誠實納稅的重要性

臺北國稅局於9月8、9日攜手新北市瑞芳區瑞濱國小，舉行統一發票推行暨110年「廉潔品格‧誠實納稅」偏鄉學童營隊租稅宣導活動，該活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，創新將實體營隊轉變為線上營隊，藉由線上教學的方式，讓學童在疫情期間也可以參與活動，寓教於樂學習。

該活動由臺北國稅局局長宋秀玲進行開場，同時邀請新北市瑞芳區瑞濱國小老師、學童及家長共同參與，由台灣藝術大學國際紅豆社學生擔任該局廉政志工，以「廉潔品格‧誠實納稅」為活動主軸，將廉潔、誠信等廉政元素結合統一發票的基礎概念，並納入台北101大樓、市立動物園、博物館鐵道部園區及博物館古生物館等台北市知名景點，設計出多元的宣導教案，帶領學童從線上走進台北，加深學童瞭解開立統一發票及誠實納稅的重要性。

宋秀玲指出，雲端發票是財政部當前的重要稅政之一，雲端發票不僅可落實環保概念，與透明誠信、食品安全也有相當的關連性，在透明誠信方面，企業使用雲端發票不僅可建立透明的企業文化，使得企業開立的發票均可在財政部電子發票整合服務平台上查詢，清楚瞭解企業交易流向；企業亦可簡化人力、帳務處理及發票郵寄等納稅成本，有效提升企業的營運績效；消費者亦可隨時於財政部電子發票整合服務平台上查詢雲端發票，瞭解個人消費情形，同時避免企業漏開或誤開發票及短繳稅額的情況發生，發揮全民監督的功能。

新北市瑞芳區瑞濱國小教師與學生互動狀況。圖／業者提供

在食品安全方面，雲端發票可藉由追蹤食材上下游供應商，提供消費者食安資訊，並追查商品流向，使食品業者的產製流程公開透明；企業將發票儲存於雲端，消費者遇上食安問題時，可自動通知店家與消費者進行退換貨，不用擔心因發票不見而求償無門。

品格、誠信及廉潔教育需從小扎根，該活動以走入偏鄉、關懷弱勢學童之模式，將「廉潔品格‧誠實納稅」的教育理念結合機關資源並導入公益元素，使學童理解開立統一發票的效益與依法報稅之理念，落實廉政教育深耕校園之目標，以具體行動建立誠信文化，攜手合作打造廉潔家園。