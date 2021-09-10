桃園榮服處配合桃市府開設疫苗接種站 共同為防疫清零努力

桃園市各級學校陸續開學，第7輪公費疫苗接種施打踴躍，為維持服務能量，桃園市政府經協請退輔會及桃園榮民服務處提供適當場地開設接種站，期能共同為防疫工作努力。

鄭文燦市長於9/9親赴桃園市榮服處接種站視導，為在場民眾、醫療同仁及榮服處團隊鼓勵慰勉。鄭市長表示，感謝退輔會及榮服處同仁們的辛勞規劃與整備，提供貼心的服務，讓第7輪公費疫苗接種工作能夠順利進行；未來也將視疫苗到貨進程，逐次擴大施打，期盼疫苗覆蓋率能達到七成五的整體目標。

桃園市榮服處秉持「全民防疫、同島一命」的防疫理念，配合桃市府開設疫苗接種站。圖/桃園榮服處提供

桃園市榮服處徐偉光處長表示，基於國家防疫優先政策，並恪遵退輔會大鵬主委「防疫滴水不漏」指示，著手規劃相關施打場地，全力配合市政府疫苗接種站開設事宜。提升施打率，先後拜訪鄰近普慶里等15位里長協助提醒已完成預約接種的里民，能依照平台通知的時間來施打疫苗，以縮短等候時間及作業順遂；本次負責接種任務係由桃園市天晟醫院醫療專業團隊，以最高規格的陣容為市民服務。另外，中午用饍時間由桃園市榮服處貼心設置醫護人員專屬休息區，並備有咖啡及點心，讓勞苦功高的醫護人員倍感温馨；另為營造輕鬆舒適的環境，接種站現場由榮眷志工演奏國樂，以緩解施打者緊張與壓力感。

桃園市榮服處秉持「全民防疫、同島一命」的防疫理念，將防疫工作視同作戰，積極主動服務榮民(眷)，並擴大能量結合市政府各項資源共同服務，讓主動有感的服務熱忱，為防疫工作提供最堅實的後盾。