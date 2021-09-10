寶島眼鏡捐贈馬階醫護防霧眼鏡 載口罩也不起霧

自五月中疫情警戒爆發以來，全台醫護戰戰兢兢的在前線堅守疫情而努力不懈。即便現在疫情趨緩，但是對守在前線的醫護人員來說，還是一刻也不能怠惰！此次新冠疫情爆發，寶島眼鏡深刻體會到處於醫療現場的醫護人員有多麼辛苦，因此，決定略盡企業棉薄之力攜手明達光學，為馬偕醫院辛苦的醫療人員，提供暖心的免費防霧眼鏡，期望能透過此捐贈活動傳遞對醫護人員的感謝之意。寶島眼鏡副總經理葉智明也呼籲大家一同做好防疫措施團結同心抗疫！

攜手明達光學共捐1千付鏡框與防霧鏡片

馬階醫護人員感謝寶島眼鏡與明達光學共同捐贈防霧眼鏡。圖／寶島眼鏡提供

由於前線醫護人員需要長時間穿著防護衣，同時戴著口罩再戴上眼鏡時，如果口罩和臉部之間存有空隙，從口鼻呼出的溫暖氣體便會從空隙中跑出，而當醫護人員呼出飽含水蒸氣的氣體再碰到眼鏡鏡片，眼鏡就容易起霧。眼鏡起霧對於一般人來說不是大問題，但是在醫療前線的醫護們，因為處在高風險的染疫環境裡，若遇到鏡片起霧的狀況恐因視線模糊影響醫療工作的判斷和精準度，若用手擦拭鏡片，還會增加染疫風險。有鑑於此，寶島眼鏡此次結合明達光學一起響應挺醫護的行動，不只提供寶島眼鏡的1000付的免費鏡框，搭配的還是明達光學先進的「防霧鏡片」。主要的目的就是希望能對醫護人員的日常工作有所助益！也希望傳遞寶島眼鏡除了盡心為台灣民眾的「視力」把關外，對於防疫第一線辛勞的醫護人員，更是「疫」氣相挺同時發揚同舟共濟的精神。

歡度40周年深入偏鄉舉辦公益活動

多年來寶島眼鏡一直積極從事許多公益活動，從捐助賑災及受災戶免費配鏡，到援助弱勢驗光配鏡、清寒學子眼鏡捐贈、長者老花公益配鏡…等，年復一年不間斷的為弱勢竭力服務，致力於善盡企業社會責任。2020台灣新冠疫情爆發首年，寶島眼鏡更秉著人道關懷的精神，於寶島眼鏡40周年之際，更擴大開展舉辦一連串深入台灣偏鄉的公益活動，挺進全台各地共14個偏鄉之地，遠至泰武鄉、瑪家鄉和霧台鄉等皆留下我們的足跡。今年，寶島眼鏡有感疫情期間醫療人員無私奉獻的行動，今年二月就捐贈5000付護目鏡給桃園市政府，由市府統一分配給醫療人員使用。而這次寶島眼鏡再捐贈出1000付防霧眼鏡。寶島眼鏡副總經理葉智明表示：「醫護人員所付出的每分辛勞，絕對是疫情下民眾的強大後盾。寶島眼鏡希望透過這次的捐贈行動，表達感謝！「疫」氣相挺絕不缺席，延續寶島眼鏡在台灣長期以來秉持的公益精神」。